Le Président de la FIFA rencontre Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministre mauritanien de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique

Pour le Président de la FIFA, Gianni Infantino, la Mauritanie est un « excellent collaborateur » de la FIFA en matière de développement du football

La Mauritanie participera aux premières FIFA Series™ féminines en mars 2026

Ahmed Yahya, président de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie, et Ahmed Ould Bahiya, ambassadeur de la Mauritanie au Maroc, étaient également présents

Après avoir rencontré le ministre mauritanien de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique, Mohamed Abdallahi Ould Louly, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la Mauritanie était un « excellent collaborateur » en ce qui concerne la mission de développement du football.

Lors de cette rencontre, organisée au Bureau Afrique de la FIFA à Rabat (Maroc), et à laquelle ont également participé le président de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM) et membre du Conseil de la FIFA, Ahmed Yahya, ainsi que l’ambassadeur de Mauritanie au Maroc, Ahmed Ould Bahiya, les deux dirigeants ont évoqué l’avenir du football et la manière dont ce sport peut offrir des opportunités aux jeunes.

Les discussions ont également porté sur le football féminin, qui a réalisé d’impressionnants progrès en Mauritanie sous la direction de M. Yahya. Le pays a fait sa première apparition dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en vue de l’édition 2023 et participera à la première édition des FIFA Series™ féminines en mars 2026, figurant dans le groupe qui disputera ses rencontres en Côte d’Ivoire.

La FFRIM a déjà utilisé les fonds du programme FIFA Forward pour contribuer à la rénovation du stade Cheikha Ould Boïdiya à Nouakchott ; des travaux qui prévoyaient l’installation de nouveaux sièges, de vestiaires modernisés et d’infrastructures pour les médias. D’autres travaux sont en cours, toujours avec le soutien de FIFA Forward, afin de porter la capacité du stade à 16 000 places, et ainsi refléter l’intérêt croissant pour le football en Mauritanie. FIFA Forward a également financé l’installation d’un nouveau terrain en gazon artificiel au stade municipal de Nouadhibou.

« La Mauritanie est un collaborateur exemplaire pour la FIFA. Le pays utilise les fonds FIFA Forward pour le développement du football et se montre ouvert vis-à-vis des diverses initiatives proposées par la FIFA pour stimuler la croissance, notamment les projets Football For Schools et FIFA Arena », a déclaré M. Infantino, qui s’est lui-même rendu en Mauritanie en février 2021.

« Nous avons également beaucoup parlé de football féminin, notamment de la participation de la Mauritanie à la première édition des FIFA Series féminines cette année. Aux côtés de la FIFA et de la FFRIM, sous l’égide de son président Yahya, je suis convaincu que le ministre Mohamed Abdallahi Ould Louly contribuera à faire en sorte que notre sport continue à se développer et à susciter espoirs et ambitions. »

La Mauritanie a été le premier pays africain à déployer le programme Football for Schools de la FIFA en mars 2022 et fait partie des pays qui mettent en œuvre le programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA, une initiative pédagogique qui fournit des outils technologiques ainsi que des ressources d’apprentissage, de formation et de mentorat aux écoles primaires situées au sein de communautés vulnérables.