Le Maroc et la FIFA signent un accord pour 30 mini-terrains

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et les dirigeants du Groupe OCP, entourés de représentants du football et du gouvernement marocain, ont signé un accord historique

Le Groupe OCP, leader mondial dans le domaine des solutions de nutrition des plantes et des produits phosphatés, soutient l’installation de 30 mini-terrains FIFA Arena à travers le Maroc

Le programme FIFA Arena vise à créer au moins 1 000 mini-terrains à proximité des écoles dans les zones défavorisées du monde entier d’ici au Congrès de la FIFA 2031

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a signé un accord avec la Fédération royale marocaine de football, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc et le Groupe OCP, leader mondial dans le domaine des solutions de nutrition des plantes et des produits phosphatés. En vertu de cet accord, le Groupe OCP soutiendra l’installation de 30 mini-terrains FIFA Arena à travers tout le Royaume.

Le programme FIFA Arena a été officiellement lancé par Gianni Infantino lors du 75e Congrès de la FIFA à Asunción, au Paraguay, en mai 2025, en réponse à un engagement qu’il avait lui-même pris lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable, qui s’est tenu à Paris en juillet 2024.

Le premier terrain FIFA Arena marocain a été inauguré à Meknès le 5 novembre 2025, faisant du Maroc le quatrième pays d’Afrique, et le douzième dans le monde, à rejoindre le programme. Partie prenante majeure de cet accord, le Groupe OCP accompagnera le déploiement de cette initiative à l’échelle nationale.

"Je suis ravi d’annoncer que la FIFA a signé un accord qui permettra l’installation de 30 mini-terrains FIFA Arena au Maroc", a déclaré Gianni Infantino lors de la cérémonie de signature qui s’est tenue au bureau Afrique de la FIFA à Rabat, la capitale marocaine, avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

"Je tiens à remercier Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football et membre du Conseil de la FIFA, Mohamed Saad Berrada, ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc, ainsi que Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP, pour leur collaboration avec la FIFA dans le cadre de ce projet."

Le programme FIFA Arena vise à installer des terrains artificiels à proximité des écoles dans les quartiers défavorisés afin de faciliter l’accès au football pour toutes et tous. Son objectif est d’installer au moins 1 000 mini-terrains à travers le monde d’ici au Congrès de la FIFA 2031. En novembre 2025, 59 des 211 associations membres de la FIFA avaient déjà rejoint le programme.

Et le Président de la FIFA d’ajouter : "Ces mini-terrains visent à offrir un accès sûr et durable à notre beau sport. Grâce à eux, nous espérons avoir un impact sur les communautés locales qui dépasse le simple cadre du terrain et qui soutient l’ambition et l’espoir, et donne aux jeunes la possibilité d’apprendre par le football."

En plus de superviser l’installation des mini-terrains, la FIFA s’est engagée à fournir des ballons, des chasubles et du matériel d’entraînement. Une collaboration étroite avec le programme Football for Schools de la FIFA sera également mise en place afin de garantir que chaque mini-terrain accueille des activités footballistiques stimulantes dès le premier jour.