Lyndon Cooper élu sans opposition nouveau président de l’Union caribéenne de football (CFU) lors du congrès organisé à Sainte-Lucie

Gianni Infantino remercie le président sortant de la CFU, Randy Harris

Selon le Président de la FIFA, la région des Caraïbes regorge de talents « incroyables » dont le développement est soutenu par la CFU

Gianni Infantino a remercié les associations membres de la FIFA (AM) de l’Union caribéenne de football (CFU) pour leurs efforts visant à développer les « incroyables » jeunes talents dont regorge la région. Le Président de la FIFA a assisté au 48e congrès de l’Union caribéenne de football (CFU) organisé à Sainte-Lucie, où Lyndon Cooper, président de la Fédération de football de Sainte-Lucie (SLFA), a été élu sans opposition nouveau président de la CFU. Dans son message de félicitations au Président Cooper, Gianni Infantino a ajouté : « Nous entretenons d’excellentes relations depuis très longtemps, et toutes les personnes à qui je parle de Lyndon Cooper me disent la même chose : « Il n’a jamais cessé d’être actif, et il mérite ce qui lui arrive », et notamment d’occuper le poste qui lui sera confié dans quelques minutes. Alors sachez, Lyndon Cooper, que vous le méritez. Merci beaucoup. »

Le Président de la FIFA a également remercié le président sortant, Randy Harris, pour ses huit années à la tête de l’Union : « Joueur, secrétaire général ou encore officiel, il a occupé tous les postes possibles dans le football, à la Barbade, au sein de la CFU, de la CONCACAF, et maintenant à la FIFA. » Randy Harris, qui est président de la Fédération de football de la Barbade, rejoindra le Conseil de la FIFA, après avoir été élu lors du congrès de la CONCACAF tenu la veille, également à Sainte-Lucie.

Le Président de la FIFA a évoqué la manière dont le football progressait dans les Caraïbes grâce à l’aide de tous : « Je suis fier et heureux d’être le tout premier Président de la FIFA, avec le soutien de vous tous et de Victor Montagliani (président de la Concacaf), à avoir lancé des subventions de solidarité et un soutien au développement à destination de la CFU dans le but d’investir dans le football féminin, le football masculin, le football de jeunes et d’accompagner de la meilleure des manières les talents incroyables dont cette région regorge » a-t-il déclaré. « Vous vous êtes formidablement emparés de ce sujet et vous voyez maintenant ces filles et ces garçons des Caraïbes grandir d’une manière qui était inimaginable auparavant. La prochaine Coupe du Monde de la FIFA™ se jouera en Amérique du Nord l’année prochaine. Mais votre Coupe du Monde à vous, c’est celle que vous jouez chaque jour dans le cadre de vos activités en tant que président ou responsable d’une fédération des Caraïbes, c’est aussi le sourire de cette jeune fille ou de ce jeune garçon qui joue sur un terrain de football grâce à vos actions. Et celle-ci, vous l’avez déjà remportée. »

Les associations caribéennes membres de la FIFA, comme toutes les autres associations du monde, bénéficient du programme FIFA Forward qui apporte un soutien financier visant à les aider à couvrir leurs coûts opérationnels et à réaliser des projets de développement. Tout au long du cycle actuel (entre 2023 et 2026), chacune des 211 associations membres de la FIFA peut recevoir jusqu’à 8 millions de dollars, tandis que les associations régionales, telles que la CFU, peuvent recevoir jusqu’à 5 millions de dollars. La CFU utilise ces fonds pour organiser des initiatives telles que le CFU U-14 Challenge Series annuel et les stages d’arbitrage Next Generation.

La FIFA soutient également le développement du football par le biais du Programme de développement des talents de la FIFA, qui vise à offrir à chaque jeune talent une voie vers le football professionnel. Ce programme a déjà permis de financer 22 associations membres des Caraïbes, et six académies des talents de la FIFA ont été créées dans la région.