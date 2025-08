Gianni Infantino assiste au match d'ouverture de l’African Football League en Tanzanie

Le Président de la FIFA était en tribunes pour suivre le choc entre Simba Sports Club et Al Ahly FC à Dar es Salaam

Cette nouvelle compétition devrait transformer le football de clubs en Afrique

Gianni Infantino en a profité pour inaugurer la deuxième phase des travaux du centre technique de Kigamboni

Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est rendu en Tanzanie pour assister à la cérémonie d’ouverture et au tout premier match de l’African Football League, une nouvelle compétition qui promet de révolutionner le football de clubs sur le continent. C'est donc avec un vif intérêt qu'il a suivi ce duel entre Simba Sports Club et les Égyptiens d’Al Ahly, en compagnie du président de la CAF Patrice Motsepe et du président de la Fédération Tanzanienne de Football (TFF) Wallace Karia. La rencontre s’est achevée sur un score de parité (2-2). "Je suis heureux de me trouver à Dar es Salaam pour le lancement de la nouvelle African Football League. Je suis également là pour évoquer les questions de développement avec notre hôte, Walla Karia le président de la Fédération Tanzanienne de Football, et les présidents d’autres fédérations africaines", a déclaré Gianni Infantino.

L'AFL est la dernière production en date du partenariat fructueux entre la Confédération Africaine de Football (CAF) et la FIFA. Dans son format inaugural, elle mettre aux prises huit des équipes les plus célèbres et les plus performantes d'Afrique, avec comme objectif de faire ressortir la qualité du football pratiqué sur ce continent. Dès 2024, la compétition réunira 24 clubs.

Les quarts de finale promettent quelques confrontations passionnantes : Tout Puissant Mazembe (RD Congo) – Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) ; Enyimba Football Club (Nigeria) – Wydad Athletic Club (Maroc) ; Atlético Petróleos de Luanda (Angola) – Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud).

"Je tiens à remercier le Président de la CAF Patrice Motsepe et l’ensemble du football africain pour le volontarisme dont ils font preuve au service du développement football", a précisé M. Infantino, qui a participé à la présentation du trophée avant le coup d’envoi. L’African Football League marque, selon lui, le début d’une nouvelle ère pour le football africain, une période placée sous le signe de la médiatisation et de la croissance.

Le Président de la FIFA a, en outre, profité de sa visite pour inaugurer la deuxième phase des travaux de construction du centre technique de Kigamboni à Dar es Salaam. À l’instar du centre technique de Tanga, sur la côte nord, ce projet a bénéficié du soutien de FIFA Forward. Pour rappel, le programme de développement Forward de la FIFA propose aux 211 associations membres de la FIFA des fonds pour financer des projets de toutes sortes, de la construction de terrain et de centres techniques à l’organisation de compétitions.

Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA Arsène Wenger et Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, étaient également du voyage.

Arsène Wenger a rappelé que le centre était appelé à jouer un rôle essentiel dans la détection et le développement des talents en Tanzanie. "Si nous gardons le cap, je suis certain que d’ici quatre ou cinq ans, nous aurons de bons joueurs partout en Tanzanie."

L'efficacité de notre action repose en grande partie sur l'identification des talents. Nous ferons venir ici une équipe capable d'identifier les talents, puis, ensemble, nous les encadrerons et les formerons. Arsène Wenger directeur du Développement du football mondial de la FIFA

Gianni Infantino en visite en Tanzanie 01:06

Gianni Infantino a, quant à lui, fait part de sa joie à l’idée de poser la première pierre de ce nouveau chantier. "Je suis sûr que ce centre va apporter une contribution importante à la formation des talents locaux."

Et d’ajouter : "Toutes mes félicitations au président de la CAF, Patrice Motsepe, et au président de la Fédération Tanzanienne de Football, Wallace Karia, pour leurs nombreuses initiatives qui, à n’en pas douter, permettront à bon nombre de garçons et de filles de réaliser leurs rêves sur le terrain".

"Le développement du football est synonyme d’espoir. Je suis impatient de poursuivre notre collaboration."