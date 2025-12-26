Le Président de la FIFA assiste à un festival de football au Rwanda à l’invitation du Président Kagame

Plus de 200 enfants ont participé au festival organisé au stade Amahoro de Kigali

Cet événement a permis de rappeler à quel point le football peut être source d’inspiration, a déclaré le Président de la FIFA

Le Président de la FIFA affirme que les compétitions nationales constituent le « fondement » du football après avoir assisté à un match de la Rwanda Premier League

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a assisté à un festival de football au Rwanda à l’invitation du Président Paul Kagame, où des ballons de football ont été remis à chacun des 220 enfants participants. Plus tard, M. Infantino a assisté à un match de la Rwanda Premier League, affirmant que les compétitions nationales constituaient le « fondement » du football.

Le festival s’est tenu au stade national Amahoro de Kigali – amahoro signifiant « paix » dans la langue nationale du pays, le kinyarwanda – et a réuni des écoles de football de tout le pays. Six écoles de garçons, des catégories U-11, U-13 et U-15, ont participé à la compétition, ainsi que cinq écoles de filles, des catégories U-13 et U-15.

« J’ai rejoint le président rwandais Paul Kagame pour un festival de football au stade national Amahoro, où l’on a partagé un moment privilégié avec 220 filles et garçons, en leur offrant des ballons et en célébrant ensemble la joie des fêtes de fin d’année », a déclaré Gianni Infantino.

« Passer du temps avec de jeunes joueurs issus d’académies de tout le Rwanda – PSG Rwanda, Center for Champions, Police WFC, New Harvest Football Center, Runner Up Sports Academy, Umuri Foundation, Rafiki Talent Football Center, APR Academy, FTPR Lions’ Academy et Nirisarike Football Center – a permis de rappeler à quel point le football peut être une source d’inspiration, apporter de la joie et soutenir le développement des jeunes talents partout dans le monde », a-t-il ajouté. « Ces instants illustrent la véritable puissance de notre sport : offrir de l’espoir et ouvrir des perspectives à la prochaine génération. »

Le Président de la FIFA a également tenu à remercier le Président Kagame et la Fédération Rwandaise de Football Association (Ferwafa) pour leur engagement à « se servir du football comme d’un instrument au service du bien ».

Précieux partenaires de la FIFA dans sa mission visant à développer le football, le président Kagame, son gouvernement et la Ferwafa sont appelés à jouer une fois de plus un rôle clé lorsque le pays accueillera la deuxième édition des FIFA Series en 2026.

« Le Président de la FIFA a très bien expliqué les bienfaits du football pour les personnes de tous horizons, en particulier les jeunes. Mais il y a autre chose qu’il n’a pas mentionné : il se sert du football pour réunir les gens au nom de la paix, l’amahoro », a déclaré le président Kagame. « Ce stade est baptisé l’Amahoro Stadium, autrement dit le “stade de la paix”, l’enceinte idéale pour promouvoir le football comme outil de paix et de rassemblement. La paix fait défaut dans notre région, La paix n’est pas au rendez-vous dans notre région, mais le Président se sert du football pour contribuer à l’instaurer ici et par-delà nos frontières. »

Organisé par le Rwanda en 2023, le Congrès de la FIFA a, pour la première fois, posé ses valises en Afrique centrale lors de sa 73e édition, marquée par la réélection sans opposition de Gianni Infantino pour son mandat actuel. Kigali accueille également un bureau de développement régional de la FIFA, ouvert en 2021, tandis que le programme Football for Schools (F4S) de la FIFA a été conçu lors d’une réunion du Conseil de la FIFA au Rwanda en 2018. Après une mise en œuvre couronnée de succès dans de nombreux pays à travers le monde, le programme F4S a été lancé au Rwanda en 2023.

En présence du président de la Ferwafa, Fabrice Shema, et de la Ministre des Sports, Nelly Mukazayire, le Président de la FIFA a ensuite assisté au match de la Rwanda Premier League opposant Gasogi United à l’AS Kigali au stade Kigali Pelé, inauguré en mars 2023 à la suite de l’appel lancé par M. Infantino auprès de toutes les associations membres de la FIFA de baptiser l’un de leurs stades du nom de la légende brésilienne décédée en décembre 2022. « Les compétitions nationales constituent le fondement du football mondial, et des moments comme celui-ci illustrent la passion, la fierté et les avancées du football au Rwanda, à mesure qu’on travaille conjointement pour développer ce sport à tous les niveaux », a déclaré le Président de la FIFA.