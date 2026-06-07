Le Président de la FIFA accueille la « Team One » au stage de préparation à Miami

À Miami, le Président de la FIFA s’adresse aux officiels lors du stage de préparation des arbitres aux États-Unis

Au total, 170 officiels seront chargés d’arbitrer les matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Les arbitres arboreront la couleur « flamant rose » en hommage à la ville de Miami

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a accueilli personnellement les 170 arbitres centraux, arbitres assistants et arbitres assistants vidéo qui officieront lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

« Je me sens vraiment bien aujourd’hui à Miami, aux côtés de la “Team One”. C’est la crème de la crème », a déclaré le Président de la FIFA après avoir assisté à l’une de leurs séances d’entraînement précédant la compétition. « Ils ont travaillé des années pour être prêts à officier lors de la plus grande Coupe du Monde (de la FIFA) de l’histoire. Et les voilà au sein de ces incroyables installations à Miami. »

Dans le cadre de leur préparation pour la compétition, les 52 arbitres centraux, les 88 arbitres assistants et les 30 arbitres assistants vidéo se sont retrouvés à Miami pour un stage de 10 jours. Alors que les arbitres assistants vidéo s’installeront à Dallas, au centre international de la diffusion (IBC), Miami continuera d’abriter le reste des officiels pour toute la durée de la compétition.

« En tant que Président de la FIFA, et au nom de l’ensemble de la structure, des infrastructures et de l’organisation de la FIFA, il est important pour moi de leur montrer notre soutien, mon soutien », a ajouté M. Infantino.

« Nous sommes là pour accompagner, appuyer et soutenir tous les arbitres centraux, les arbitres assistants et les arbitres assistants vidéo dans leur travail, qui est extrêmement difficile et rarement reconnu à sa juste valeur. Mais nous le faisons, et le monde en sera une nouvelle fois témoin lors de cette Coupe du Monde de la FIFA™. »

Le Président de la FIFA accueille la « Team One » au stage de préparation à Miami 02:24

« Leur réussite sera la réussite de la FIFA. Je le répète, ce sont les meilleurs au monde. Ils sont préparés et sont dans les meilleures conditions. Ils sont prêts physiquement, mentalement et émotionnellement. Et vous savez, nous réussirons tous ensemble. »

Sélectionné parmi les six confédérations et auprès de 50 associations membres de la FIFA, le contingent de 170 officiels, dont six femmes, fait de cette « Team One » la plus importante de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, avec 41 arbitres de plus que la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Sélectionnés à l’issue d’un processus qui s’est étalé sur une durée de trois ans, les officiels ont été évalués lors des compétitions de la FIFA ainsi que sur des événements nationaux et internationaux.

Basée à Miami tout au long de la compétition, la « Team One » portera une tenue d’entraînement couleur « flamant rose » en hommage à la ville. Cette couleur emblématique est associée à la ville côtière en raison de la population autrefois très nombreuse de flamants roses dans la région, de l’impressionnante palette chromatique des bâtiments Art déco qui peuplent la ville et de ses célèbres couchers de soleil roses.

La FIFA et la « Team One » rendront un nouvel hommage à la ville et à son incroyable accueil en portant des maillots roses lors du match d’ouverture à Miami entre l’Uruguay et l’Arabie Saoudite le lundi 15 juin.

Pierluigi Collina, responsable de l’arbitrage et président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a déclaré que cette tenue rose constituait une reconnaissance méritée pour cette ville ayant réservé un accueil si chaleureux aux officiels.

« Miami est notre camp de base, alors nous avons pensé qu’il serait bon de remercier la ville où nous allons vivre pendant environ deux mois. Nous avons donc choisi cette couleur “flamant rose” pour les tenues d’entraînement des officiels. C’est une façon de montrer notre reconnaissance », a expliqué Collina. « De plus, à l’occasion du premier match joué à Miami le 15 juin entre l’Uruguay et l’Arabie Saoudite, l’arbitre portera un maillot couleur “flamant rose”. »

Le Président de la FIFA s’est également félicité de la contribution de Miami à la préparation des officiels.

« Nous sommes bien sûr reconnaissants envers la ville de nous accueillir ici, de si bien nous recevoir et de nous faire sentir comme chez nous », a déclaré M. Infantino. « Elle abrite la FIFA, le siège de la FIFA, le siège de la Coupe du Monde (de la FIFA), mais également le siège de la “Team One”. »

« Le rose est la couleur de Miami, et le fait de tous porter cette couleur sur ces superbes tenues est une manière de rendre hommage à la ville qui nous accueille, de lui apporter le sourire. »