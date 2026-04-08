Un séminaire dresse les contours du plan d’héritage pour la FIFA Arena au Maroc

Une réunion a été organisée au bureau Afrique de la FIFA à Rabat sur l’impact de la FIFA Arena au Maroc

Des représentants du gouvernement, du secteur de l’éducation et du monde du football ont assisté à des présentations décrivant les domaines pouvant s’intégrer au projet

Le Groupe OCP, qui soutient l’installation de 30 mini-terrains FIFA Arena à travers le Maroc, y était également représenté

Des acteurs du secteurs de l’éducation et du monde du football ont rencontré des représentants de la FIFA ainsi que des responsables du gouvernement afin d’élaborer le plan d’héritage du projet FIFA Arena au Maroc.

En janvier, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a signé un accord avec la Fédération royale marocaine de football, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc et le Groupe OCP, leader mondial dans le domaine des solutions de nutrition des plantes et des produits phosphatés. En vertu de cet accord, le Groupe OCP soutiendra l’installation de 30 mini-terrains FIFA Arena à travers tout le Royaume.

À l'occasion d’un séminaire d’une journée organisé au bureau Afrique de la FIFA, dans la capitale marocaine Rabat, des représentants des ministères concernés, de la Fédération Marocaine de Football (FRMF) et d’établissements éducatifs ont exploré les modalités de collaboration avec la FIFA afin de garantir que les 30 FIFA Arena aient un impact significatif et durable.

Afin de situer le programme dans le contexte académique et footballistique local, les participants ont assisté à des présentations du ministère de l’Éducation nationale du Maroc, de la FRMF et du groupe OCP, dont le soutien permettra d’accélérer la mise en œuvre du projet, suite à l'inauguration du premier mini-terrain dans la ville de Meknès, qui a eu lieu en novembre 2025.

Atelier sur l'héritage et l'impact de la FIFA Arena au Maroc Previous 01 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 02 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 03 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 04 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 05 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 06 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 07 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 08 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop 09 / 09 FIFA Arena Morocco Legacy & Impact Workshop Next

Des représentants de plusieurs départements de la FIFA sont également intervenus en proposant les initiatives pouvant être mises en œuvre grâce à ces mini-terrains, notamment le programme FIFA Football for Schools, le Programme de développement des Talents de la FIFA, la campagne de promotion du football féminin, ainsi que des actions liées à la santé.