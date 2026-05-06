Un monument emblématique de Vancouver sera transformé en ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Science World se transformera en « The Beautiful Dome », inspiré par la Coupe du Monde de la FIFA ™

Le monument adoptera le look du ballon de match officiel adidas Trionda

Le lieu accueillera une exposition intitulée : Football et technologie du musée de la FIFA

Alors que Vancouver, au Canada, se prépare pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ , l'un des monuments les plus emblématiques de la ville va se transformer en un symbole époustouflant du tournoi.

Le dôme du Science World sera rebaptisé « The Beautiful Dome » , une reproduction géante à 360 degrés de l' adidas Trionda , le ballon officiel du tournoi.

Ce projet ambitieux prévoit l'installation de 131 panneaux sur mesure pour recouvrir une structure de 40 mètres de diamètre. Les travaux devraient débuter le 6 mai 2026 et durer environ quatre semaines. L'inauguration finale est prévue début juin.

Le design de l'adidas Trionda rend hommage à la collaboration historique entre les trois pays hôtes : le Canada, le Mexique et les États-Unis. Trionda, qui signifie « trois vagues » en espagnol, symbolise le lien qui unit ces pays par-delà les frontières, pour accueillir le plus grand tournoi de l'histoire de la Coupe du Monde de la FIFA ™ .

Science World se transforme en ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : TRIONDA 00:17

« Il s’agit de créer une image emblématique à portée mondiale qui associe immédiatement Vancouver à la Coupe du Monde de la FIFA et qui mette en valeur la créativité et l’ambition de notre ville », a déclaré Royce Chwin, président et chef de la direction de Destination Vancouver.

« La transformation de Science World est plus qu'une simple transformation visuelle, c'est un investissement dans le rayonnement international de la Colombie-Britannique et ça représente notre engagement à offrir une expérience inoubliable de la Coupe du Monde de la FIFA, en créant un héritage économique et communautaire durable pour Vancouver et la province. »

La ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique, Anne Kang, a déclaré que ce projet était une façon d’accueillir le monde dans la province.

« La Coupe du Monde de la FIFA 2026 captive l’attention du monde entier et l’enthousiasme ne cesse de croître. Transformer le dôme du Science World en ce symbole du beau jeu nous permet d’atteindre de nouveaux publics et de faire en sorte que cette notoriété se traduise par des avantages durables pour les habitants de la Colombie-Britannique pendant de nombreuses années » , a-t-elle déclaré.

Pour célébrer l'arrivée du tournoi, Science World accueillera également une exposition intitulée Football et Technologie, présentée par le Musée de la FIFA et la province de Colombie-Britannique.