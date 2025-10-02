Présentation de TRIONDA, ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le style unique de TRIONDA puise son inspiration dans l’identité des trois pays hôtes de la compétition : Canada, États-Unis et Mexique

Grâce à sa technologie connectée, il sera possible de suivre le moindre de ses déplacements

Sa présentation intervient à l’approche du tirage au sort final, qui suscite un vif enthousiasme

Le compte à rebours vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a franchi une nouvelle étape importante à l’occasion de la présentation de TRIONDA, le ballon officiel de la compétition imaginé par adidas. Librement traduit de l’espagnol, son nom signifie « trois vagues ». Au-delà de ses caractéristiques uniques et innovantes, ce nom est évidemment un clin d’œil au fait que, pour la première fois de son histoire, l’épreuve suprême se déroulera dans trois pays hôtes : le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cette annonce fait suite à d’autres événements qui rythment depuis des semaines la vie des passionnés de football, de la présentation des mascottes officielles à l’annonce d’un don de USD 1 au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation à chaque billet vendu, en passant par la participation de plus 4,5 millions de personnes issues de 216 pays et territoires au tirage au sort des préventes Visa, la première phase de vente des billets pour ce rendez-vous très attendu.

« Le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026 est là et il est magnifique », s’est enthousiasmé Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Je suis fier et heureux de vous présenter TRIONDA. La nouvelle création d’adidas fera date car elle symbolise l’unité et la passion du Canada, des États-Unis et du Mexique, les trois pays qui accueilleront la compétition l’année prochaine. »

« Il me tarde de le voir faire trembler les filets ! La plus grande Coupe du Monde de tous les temps approche à grands pas et ce ballon y jouera un rôle primordial ! »

TRIONDA arbore un élégant mélange de rouge, de vert et de bleu, en hommage à chacun des trois pays hôtes, mais aussi une nouvelle architecture à quatre panneaux, dont les formes ne sont pas sans rappeler les vagues qui lui donnent son nom. Ces panneaux se rejoignent pour former un triangle au centre du ballon, évoquant l’alliance historique entre les trois pays. L’iconographie fait également la part belle aux trois hôtes : le Canada est représenté sous la forme d’une feuille d’érable, le Mexique sous celle d’un aigle, tandis que les États-Unis sont symbolisés par une étoile. Les dorures rappellent, quant à elles, le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™, soulignant au passage la place particulière qu’occupe la compétition phare de l’instance dirigeante du football mondial.

Sur le plan technique, TRIONDA bénéficie de plusieurs innovations. Les concepteurs ont fait le choix de coutures profondes afin d’optimiser la stabilité en vol et d’assurer une traînée suffisante et uniformément répartie. De plus, les icônes en relief, visibles uniquement de près, augmentent l’adhérence au moment de la frappe ou du dribble par temps humide.