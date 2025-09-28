« Moment inoubliable » : Les mascottes de la Coupe du Monde de la FIFA 26™ ont rejoint le Président de la FIFA sur la scène du Festival Global Citizen

L’élan Maple™, le jaguar Zayu™ et Clutch™ ont fait leur première apparition en public

Le Président de la FIFA annonce que pour chaque billet vendu pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™, un dollar sera reversé au Global Citizen Education Fund

Ce fonds a pour but de donner accès à une éducation et un football de qualité pour tous les enfants à travers le monde

Les trois mascottes de la Coupe du Monde de la FIFA 26™, l’élan Maple™, le jaguar Zayu™ et le pygargue à tête blanche Clutch™, ont fait leur première apparition en public en rejoignant sur scène le Président de la FIFA, Gianni Infantino, devant 80000 personnes, lors du festival Global Citizen organisé à Central Park, à New York (États-Unis).

Lors de son discours, M. Infantino a annoncé que pour chaque billet vendu pour la Coupe du Monde de la FIFA 26™, un dollar sera directement reversé au FIFA Global Citizen Education Fund, un fonds créé en avril 2025 dont l’objectif est de lever 100 millions de dollars afin de donner aux enfants du monde entier l’accès à une éducation et un football de qualité.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino au Festival Global Citizen 2025 02:01

Le Président de la FIFA était entouré de Hugh Evans, PDG de Global Citizen, et Carli Lloyd, lauréate de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, avant que l’actrice et influenceuse américaine Liza Koshy et l’acteur australien Hugh Jackman les rejoignent. Les billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 26, qui verra s’affronter un nombre record de 48 équipes dans 16 Villes Hôtes à travers le Canada, le Mexique et les États-Unis, du 11 juin au 19 juillet 2026, seront bientôt disponibles sur FIFA.com/tickets.

« La Coupe du Monde de la FIFA est le seul rendez-vous qui réunit le monde entier sur la même scène, » a déclaré le Président de la FIFA, tout près du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™. « Pour chaque billet vendu pour la Coupe du Monde (de la FIFA), un dollar sera directement reversé au FIFA Global Citizen Education Fund, ce qui permettra aux enfants du monde entier d’avoir accès à une éducation et un football de qualité. »

De la même façon, un dollar avait été reversé au fonds pour chaque billet vendu lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, organisée entre juin et juillet 2025 sur le sol américain.

Liza Koshy s’est aussi adressée au public : « Lorsque vous nous rejoignez dans les tribunes, vous ne célébrez pas seulement ce magnifique sport que nous aimons tous; vous construisez un futur radieux pour les générations futures. »

Hugh Jackman a ensuite pris la parole. « Je suis fou de joie. J’adore le sport. Et qui n’aime pas le football !?... Pour moi, le fait que le sport le plus populaire au monde s’associe à Global Citizen est un véritable atout et souligne la force de ce mouvement. Et ce que j’aime par dessus tout, c’est le fait de pouvoir rassembler le monde entier. Voir les citoyens s’unir aujourd’hui avec la FIFA, avec les responsables politiques et les chefs d’entreprise, c’est incroyablement fort et inspirant. »

Le partenariat entre la FIFA et Global Citizen est né il y a exactement un an lors du même festival, alors que les Villes Hôtes pour la Coupe du Monde de la FIFA 26 étaient désignées.

« Quel moment inoubliable d’être sur la scène du festival Global Citizen, devant un public enthousiaste de 80000 personnes, aux côtés de Maple, Zayu et Clutch, les mascottes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, » a poursuivi le Président de la FIFA. « Ils représentent non seulement les trois nations hôtes de la compétition, mais également la joie, l’unité et le bonheur que le football véhicule aux quatre coins du monde. »

Le Président de la FIFA Gianni Infantino au Festival Global Citizen 2025 Previous 01 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 03 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 04 / 08 FIFA President Gianni Infantino appears on stage during the 2025 Global Citizen Festival 05 / 08 Hugh Jackman, FIFA President Gianni Infantino, Carli Lloyd, CEO of Global Citizen Hugh Evans and Liza Koshy 06 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Ambassador Hugh Jackman appear on stage during the 2025 Global Citizen Festival 07 / 08 FIFA President Gianni Infantino and CEO of Global Citizen Hugh Evans during the 2025 Global Citizen Festival 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino with CEO of Global Citizen Hugh Evans and Carli Lloyd Next

« Avec l’aide de Global Citizen, nous avons créé le FIFA Global Citizen Education Fund, un fonds dont l’objectif est de lever 100 millions de dollars avant la Coupe du Monde de la FIFA. 30 millions de dollars ont déjà été récoltés afin de favoriser l’accès à une éducation de qualité pour les enfants du monde entier, leur offrant ainsi de l’espoir, des opportunités et la possibilité de nourrir de grands rêves. »

« Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont rendu possible cette soirée inspirante. »

Il a ajouté : « Être capable de réunir nos forces, de réunir la musique, le football, de donner du bonheur... C’est quelque chose dont nous pouvons être fiers, et nous sommes très reconnaissants envers Global Citizen, Hugh Evans, Hugh Jackman, et tous les participants. Vous êtes fantastiques. »

L’élan Maple (représentant le Canada), le jaguar Zayu (pour le Mexique) et le pygargue à tête blanche Clutch (États-Unis) ont été imaginés avec soin pour refléter la culture, le patrimoine et l’esprit vibrants de chacune des nations hôtes, en symbolisant l’unité, la diversité et leur passion commune pour notre merveilleux sport.