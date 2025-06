La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ approche de la barre des 1,5 million de billets vendus

Plus de 340 000 spectateurs ont assisté aux huit premières rencontres de la compétition, marquées par des affluences record et une ambiance remarquable

Quatre des cinq matches les plus vendus de la phase de groupes sont encore à venir, et des supporters de plus de 130 pays ont déjà acheté des billets

Les billets et les formules hospitalité sont toujours en vente, tandis que USD 1 sera reversé au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation sur chaque billet vendu

La nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ a débuté par une démonstration éclatante de l’attrait du football de clubs : lors des trois premières journées de match, plus de 340 000 supporters ont offert une ambiance électrique, un soutien passionné et des scènes inoubliables. À la date de ce mardi 17 juin, la FIFA a vendu près de 1,5 million de billets. Et cet élan populaire ne devrait pas être freiné de sitôt, puisque quatre des cinq matches les plus vendus de la phase de groupes sont encore à venir.

« C’est précisément ce pour quoi la Coupe du Monde des Clubs a été créée : c’est un écrin de classe mondiale où de nouvelles histoires voient le jour, de nouveaux héros émergent et les amateurs de football de clubs ont le sentiment de participer à quelque chose d’historique », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « La FIFA est fière de l’ambiance unique et multiculturelle que cette nouvelle compétition a déjà générée. Nous remercions tous les supporters qui ont apporté leur voix, leur énergie et leur présence pour que la Coupe du Monde des Clubs s’impose comme le sommet incontesté du football de clubs mondial. » Le match d’ouverture de la compétition, disputé le samedi 14 juin entre le Al Ahly FC – club le plus titré du continent africain –et l’Inter Miami CF – pensionnaire de Major League Soccer – a rassemblé 60 927 spectateurs particulièrement bruyants au Hard Rock Stadium de Miami. Le lendemain, 80 619 supporters ont rempli l’emblématique Rose Bowl de Los Angeles pour assister au choc 100% européen entre le Paris Saint-Germain et l’Atlético de Madrid. Aucun des deux clubs n’avait évolué devant un public si nombreux au cours de leur saison 2024/25.

Mais cette atmosphère de fête dépasse largement les limites du terrain ou des tribunes. De Times Square à South Beach, de nombreuses villes des États-Unis ont vu des supporters lancer des célébrations spontanées, prouvant à quel point la compétition rassemble les peuples grâce au football. Des fans de plus de 130 pays ont par ailleurs acheté des billets, les plus gros pourvoyeurs étant les États-Unis, pays hôte. Ils sont suivis par le Brésil, l’Argentine, le Mexique, le Canada, la France, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Portugal. Pour le reste de la phase de groupes, les billets les plus recherchés sont ceux des matches du Real Madrid C. F. contre le CF Pachuca, Al Hilal et le FC Salzburg, du duel très attendu entre le FC Bayern München (Allemagne) et le CA Boca Juniors (Argentine) à Miami, ainsi que de la rencontre opposant le CR Flamengo (Brésil) au Chelsea FC (Angleterre) à Philadelphie. Chacun de ces matches devrait attirer plus de 50 000 spectateurs.

La compétition réunit des équipes de plus de 20 pays et des joueurs de 81 nations très exactement, ce qui en fait la plus inclusive de l’histoire de la FIFA. Ce rendez-vous inédit, avec 63 rencontres au programme, connaîtra son épilogue le dimanche 13 juillet avec la finale prévue au MetLife Stadium de New York – New Jersey. Par ailleurs, dans le cadre d’une initiative visant à collecter USD 100 millions pour le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation – créé en avril 2025 par Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Hugh Evans, président-directeur général de Global Citizen –, la FIFA fera don de USD 1 pour chaque billet vendu lors de la compétition. Ce fonds est destiné à améliorer l’accès des enfants du monde entier au football, ainsi qu’à une éducation de qualité.