Plus de 4,5 millions de personnes participent au tirage au sort de la première phase de vente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Des supporters issus de 216 pays et territoires se sont inscrits au tirage au sort pour la phase de prévente Visa; les résidents des trois pays hôtes – le Canada, les États-Unis et le Mexique – sont les plus nombreux

Les participants seront informés des résultats à partir du lundi 29 septembre, les premiers créneaux d'achet de billets débutent quant à eux à partir du 1er octobre

La deuxième phase de vente commencera le lundi 27 octobre, avec le tirage au sort premiers billets

En l’espace de dix jours, plus de 4,5 millions de supporters du monde entier se sont inscrits pour faire partie des premiers chanceux à pouvoir acheter des billets pour la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de tous les temps. Rappelons que cette édition historique se tiendra en Amérique du Nord, aux mois de juin et juillet 2026.

Au total, 216 pays et territoires seront représentés lors du tirage au sort pour la phase de prévente Visa organisé dans le cadre de la première phase de billetterie de la Coupe du Monde 2026. Les résidents des trois pays hôtes sont toutefois les plus nombreux : les États-Unis, le Mexique et le Canada occupent ainsi le podium. L’Allemagne, l’Angleterre, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Espagne et l’Italie complètent le top 10, dans cet ordre.

« En plus d’être exceptionnels, ces chiffres ont une portée symbolique », estime Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Le monde entier veut participer à la Coupe du Monde 2026 car cette édition sera la plus grande, la plus inclusive et la plus passionnante jamais organisée. Au Canada, au Mexique, aux États-Unis et dans des pays de toutes les tailles et de tous les continents, les supporters démontrent une fois de plus que le football nous rassemble. Tous partagent la même impatience d’assister aux matches dans ces trois pays hôtes. Avec 48 équipes qui se produiront dans 16 villes incroyables, nous allons vivre un moment de communion inédit en Amérique du Nord. »

À l’issue de la procédure de sélection aléatoire, les candidats seront informés des résultats par courriel, à partir du lundi 29 septembre. Les heureux élus recevront un message leur indiquant la date et l’heure auxquelles ils pourront acquérir leurs précieux sésames, sous réserve des disponibilités. Les premiers créneaux seront proposés à partir du mercredi 1er octobre. Le fait d’être tiré(e) au sort ne garantit aucunement la disponibilité de billets lors du créneau alloué.

Des billets pour les matches de la phase de groupes seront disponibles à partir de USD 60 seulement. Par ailleurs, des billets pour des matches individuels seront mis en vente pour chacune des 104 rencontres et des billets spécifiques à un site ou à une équipe seront également proposés.

En outre, le jeudi 2 octobre, la FIFA lancera la plateforme officielle et sécurisée de revente de billets sur FIFA.com/tickets. L’instance entend ainsi protéger les supporters contre la revente non valide ou non autorisée. La plateforme est en outre régie par la réglementation fédérale et locale. Les résidents mexicains auront quant à eux accès à une plateforme d’échange de billets de la FIFA.

Les prochaines phases de vente commenceront en octobre, avec l’ouverture des inscriptions pour le tirage au sort premiers billets, le lundi 27 octobre. De plus amples informations sur le calendrier et les options proposées sont disponibles sur FIFA.com/tickets.