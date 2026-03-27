Les FIFA Series, un tremplin pour les ambitions du Chili

Le Chili affrontera à Auckland la Nouvelle-Zélande, pays hôte, et le Cap-Vert, tous deux qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA

Le sélectionneur Nicolás Córdova évoque les progrès de l'équipe nationale, la formation des jeunes et l'importance des compétitions internationales

Le Chili bénéficie du soutien du programme de développement des talents et du programme Forward de la FIFA

Lorsque Nicolás Córdova a été nommé à la tête des sélections de jeunes du Chili en août 2023, il était loin de se douter que deux ans et demi plus tard, il se retrouverait en Nouvelle-Zélande dans le costume du sélectionneur de la Roja pour disputer les FIFA Series™ .

Córdova a été recruté pour élaborer un plan de développement ambitieux à long terme, qui demeure le principe directeur à ce jour. Cependant, l'échec du Chili à se qualifier pour sa troisième Coupe du Monde de la FIFA™ consécutive en juillet dernier a entraîné le départ de l'ancien sélectionneur Ricardo Gareca, et la Fédération chilienne de football (FFCh) a nommé Córdova pour occuper le poste jusqu'à mi-2026.

Les prestations de la Roja lors des Coupes du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™ et Brésil 2014™, ainsi que leurs titres en Copa América en 2015 et 2016, semblent désormais bien loin. À l'époque, l'équipe était portée par une génération dorée, notamment Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel et Claudio Bravo.

« Nous sommes en pleine période de transition. Pendant des années, cette génération nous a procuré tant de joie, mais malheureusement, nous n'avons jamais réussi à les remplacer et à rester compétitifs au plus haut niveau », a expliqué Córdova. « À un moment donné, cette transition était inévitable, et nous y sommes en plein dedans. Cela va prendre du temps. »

« C’est pourquoi il est si important pour le Chili de participer à la Série FIFA et de jouer contre des équipes qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde », a ajouté Córdova, qui doit affronter le Cap-Vert le vendredi 27 mars et le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, le lundi 30.

« Avoir la chance de participer à des tournois internationaux comme celui-ci, loin de chez nous, est crucial à un moment où l’âge moyen de notre équipe est passé de 30 à 24 ans. Nous avons amené six jeunes de 19 à 21 ans, ce sera donc une expérience très précieuse pour eux. »

Quatre de ces joueurs ont représenté La Roja à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA Chili 2025™ , dirigée à l'époque par Córdova : le gardien de but Sebastián Mella, les défenseurs Ian Garguez et Felipe Faúndez, et le milieu de terrain Lautaro Millán.

« Sur le plan footballistique, l’équipe a livré de bonnes prestations, mais nous avons rencontré des difficultés sur le plan émotionnel », a expliqué Córdova à propos du tournoi de l’an dernier. « Jouer à domicile devant 40 000 spectateurs était incroyable, mais nous n’étions pas mentalement prêts pour un événement d’une telle ampleur. Même s’il est difficile de recréer une telle atmosphère lors de matchs amicaux, plus nos joueurs seront exposés à la compétition dès leur plus jeune âge, mieux ils seront préparés à faire face à toutes les situations, tant sur le plan sportif qu’émotionnel. »

C’est dans ce contexte que Córdova a salué comme « formidable » la décision de la FIFA d’organiser la Coupe du Monde U-17 chaque année à partir de 2025, une compétition à laquelle le Chili est qualifié. « Nous avons analysé les données et constaté qu’un joueur peut désormais disputer entre 30 et 35 matches en U-17. Cela signifie que nous pouvons structurer des parcours permettant à des joueurs de l’équipe U-15 de progresser jusqu’à l’équipe A », a-t-il précisé.

« Bien que cette organisation soit encore en construction, c’est notre objectif. Nous voulons accompagner le plus grand nombre de joueurs possible à chaque étape du développement, afin qu’ils puissent intégrer l’équipe première plus tôt et avec un niveau de préparation supérieur. »

Córdova tient à mettre en avant le rôle déterminant du Programme de développement des talents de la FIFA dans la mise en œuvre du projet de la FFCh. « Trois mois après ma prise de fonction, j’ai participé à un séminaire de la FIFA en Uruguay, réunissant les dix associations membres de la CONMEBOL. Ces échanges nous ont permis d’enrichir nos plans existants et de formuler de nouvelles propositions, que nous avons ensuite soumises à la FIFA », a-t-il expliqué.

« Depuis le début de l’année, nous avons déjà organisé dix microcycles, dont le plus récent s’est tenu la semaine dernière. Nous nous sommes déplacés dans des villes comme Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Calera, Rancagua, Chillán et Concepción. Tout ce travail est mené en étroite collaboration avec les clubs de première et de deuxième division. C’est un élément essentiel, car leur implication est indispensable à un développement durable. »

« Le meilleur exemple est sans doute Sebastián Mella, repéré en mars 2024, qui a disputé l’intégralité des matches de la Coupe du Monde U-20 en 2025 et qui fait désormais partie de l’équipe nationale A. Au cours des neuf cycles précédents, 15 joueurs ont également été sélectionnés pour représenter l’équipe nationale dans les compétitions sud-américaines. »

L’entraîneur a également salué les progrès réalisés par la FFCh en matière d’infrastructures. L’an dernier, le jour même de la finale de la Coupe du Monde U-20, le football chilien a franchi un cap important avec inauguration du Centre de Haute Performance José Sulantay Silva, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino.

Le programme FIFA Forward a largement contribué à ce projet de rénovation, mené entre novembre 2022 et septembre 2025. « Nous disposons désormais de toutes les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est un véritable privilège. Cela nous pousse à nous fixer des objectifs ambitieux, tant pour nous-mêmes que pour nos joueurs », a ajouté l’entraîneur.

Córdova se réjouit également que le centre d’entraînement porte le nom de Sulantay, entraîneur reconnu pour son engagement en faveur du développement des jeunes talents : « C’est un honneur amplement mérité, car il a véritablement lancé la génération dorée. L’aventure a commencé en 2006 avec la première sélection de joueurs nés en 1987, mais il a fallu attendre neuf ans, avec l’intégration progressive de joueurs issus d’autres catégories d’âge, pour que l’équipe remporte enfin un titre. Rien ne s’est fait du jour au lendemain. »