Les FIFA Series 2026™ s’étoffent avec un nouveau groupe féminin au Kenya

L’Australie, l’Inde, le Malawi et le Kenya (pays hôte) portent à 16 le nombre d’équipes féminines engagées dans les FIFA Series 2026™

La compétition masculine conserve neuf groupes répartis dans huit pays hôtes

Ces FIFA Series réuniront 50 sélections issues des six confédérations

L’intégration de quatre nouvelles sélections nationales féminines, la désignation du Kenya parmi les pays hôtes, et quelques imprévus logistiques côté hommes, ont entraîné un léger ajustement du calendrier des FIFA Series 2026™.

S’appuyant sur le succès de l’édition pilote organisée en mars 2024, les FIFA Series 2026 réuniront un total de 50 équipes nationales masculines et féminines, réparties en 13 groupes dans 12 pays hôtes sur les six continents. Les 53 rencontres combinées, disputées du 25 au 31 mars pour les hommes et du 9 au 18 avril pour les femmes, offriront aux équipes participantes l'opportunité de se mesurer, sous l'égide de la FIFA, à des adversaires issus de régions variées.

Parmi les principaux changements : l’ajout d’un quatrième groupe féminin au Kenya. Au Nyayo National Stadium de Nairobi, les Harambee Starlets accueilleront l’Australie et l’Inde, représentantes de l'AFC, ainsi que le Malawi, association membre de la CAF. Dans un premier temps, le Kenya affrontera l’Inde, tandis l’Australie se mesurera au Malawi, le 11 avril. Le match pour la troisième place et la finale se dérouleront quatre jours plus tard. Les trois groupes féminins initialement prévus se dérouleront au Brésil – pays hôte de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ – en Côte d’Ivoire et en Thaïlande.

Côté masculin, les calendriers en Azerbaïdjan et au Kazakhstan ont été modifiés à la suite des retraits du Koweït et d’Oman en raison des circonstances exceptionnelles. En Azerbaïdjan, les hôtes affronteront la sélection de Sainte-Lucie, représentante de la CONCACAF, le 27 mars, puis la Sierra Leone, pour un duel 100% africain le 30 mars. Au Kazakhstan, les hôtes accueilleront deux nations du Continent mère - les Comores et la Namibie - et s'affronteront dans un tournoi à trois, les 25, 28 et 31 mars.

Le programme des rencontres masculines des FIFA Series 2026 en Australie, en Indonésie, en Nouvelle-Zélande, à Porto Rico, au Rwanda – seule association membre de la FIFA à accueillir deux groupes – et en Ouzbékistan reste inchangé.

Mêlant sélections nationales établies et équipes émergentes, les FIFA Series 2026 ont été conçues pour rassembler des équipes aux profils compétitifs variés, concrétisant ainsi l’engagement de l'instance dirigeante du football en faveur d’un développement mondial du football à la fois inclusif et durable. Cinq équipes masculines participantes se sont qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : l’Australie, le Cap-Vert, Curaçao, la Nouvelle-Zélande et l’Ouzbékistan. Approuvées par le Conseil de la FIFA en décembre 2022, les FIFA Series contribuent également au développement du football au-delà du rectangle vert. Les pays hôtes et leur sélection acquièrent une expérience pratique dans l’organisation d’événements, la planification opérationnelle, la formation des arbitres et la gestion des compétitions, reproduisant les conditions des grands tournois internationaux et renforçant leurs capacités dans de multiples domaines fonctionnels.

Tous les matchs des FIFA Series 2026 seront diffusés à l’échelle mondiale, permettant aux fans du monde entier d’y accéder plus facilement tout en augmentant la visibilité des équipes participantes.