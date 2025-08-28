Mattias Grafström assiste à la conférence annuelle des associations membres nordiques

L'évènement s'est tenu à Reykjavik, en Islande, les 15 et 16 août

Le Secrétaire Général de la FIFA, M. Grafström, était accompagné des présidents, secrétaires généraux et membres du personnel des six associations membres nordiques

M. Grafström a assisté à des matchs de football masculin et féminin à l'occasion de ce voyage

En déplacement en Islande, le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a rencontré les présidents et les secrétaires généraux des six associations membres nordiques. À cette occasion, il a visité plusieurs infrastructures footballistiques et assisté à deux matchs disputés dans la capitale. Le point d’orgue de son séjour a été la conférence annuelle des associations membres nordiques, qui s’est tenue à Reykjavik les 15 et 16 août. M. Grafström, de nationalité suédoise, a été reçu par le président de la Fédération islandaise de football (KSÍ), Thorvaldur Örlygsson. Ils étaient accompagnés de dirigeants, de membres du comité exécutif et du personnel administratif des fédérations de football danoise (DBU), féringienne (FSF), finlandaise (SPL), norvégienne (NFF) et suédoise (SvFF), du KSÍ ainsi que de l’UEFA. Chronologiquement, M. Grafström a d’abord assisté à un match de qualification de l’UEFA Europa League opposant Breiðablik à HŠK Zrinjski Mostar à Kopavogur, près de Reykjavik. Le travail a débuté le lendemain avec des réunions et des présentations portant sur des sujets d’intérêt stratégique et de développement commun. M. Grafström a ensuite rencontré la Présidente de la République d’Islande, Halla Tómasdóttir, à sa résidence officielle de Bessastaðir. Ancienne joueuse universitaire, elle demeure aujourd’hui une grande passionnée de football.

M. Grafström a également profité de l’occasion pour visiter le siège de la KSÍ. Il s'est entretenu avec M. Örlygsson, le Secrétaire Général Eysteinn Pétur Larusson, ainsi qu’avec le personnel de la fédération. Cette visite faisait suite à une rencontre, en avril 2024 à Paris, avec le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le Secrétaire général de la FIFA. Ils avaient alors discuté des progrès impressionnants de l’Islande sur la scène internationale, de la candidature de la KSÍ au Programme de développement des talents (TDS) de la FIFA, ainsi que des projets d’infrastructures footballistiques mis en place sur l’île.

De retour en Islande, M. Grafström a pu découvrir certaines de leurs infrastructures ingénieuses et climatisées, notamment la salle omnisports Midgardur. Achevée en 2022, Midgardur est suffisamment grande pour accueillir un terrain de football de dimensions réglementaires. La possibilité de jouer toute l’année grâce à de telles installations a profondément modifié le paysage et les perspectives du football islandais.