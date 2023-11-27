Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ « touchera les cœurs », selon Gianni Infantino

Ce dimanche 19 juillet 2026, un show exceptionnel viendra couronner LE match de la compétition reine du football, en soutien du Fonds pour l’Éducation FIFA Global Citizen

La FIFA fait don d’un dollar américain à ce fonds sur chaque billet vendu dans le but initial de collecter 100 millions de dollars américains afin d’améliorer l’accès à l’éducation

Produit par Global Citizen, le concert mettra en vedette Shakira, Madonna et BTS et sera orchestré par Chris Martin, cofondateur de Coldplay

Selon le président de la FIFA, Gianni Infantino, ce spectacle historique de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se déroulera « sans aucun doute sur la plus grande scène jamais vue », « touchera le cœur des gens » grâce à la présence de stars spectaculaires et à son impact humanitaire.

Avec Shakira, Madonna et BTS en tête d’affiche et sous la direction artistique de Chris Martin, cofondateur de Coldplay, le concert de la mi-temps au New York New Jersey Stadium, qui aura lieu dans l’après-midi du dimanche 19 juillet 2026, sera retransmis en direct auprès d’un public potentiel de plusieurs milliards de personnes. Cet événement grandiose transformera le match le plus prestigieux du football en une célébration sans précédent, tout en mettant en avant le travail éducatif essentiel et remarquable accompli par la FIFA et Global Citizen.

Peu après l’annonce de la programmation éblouissante prévue pour la mi-temps, le jeudi 14 mai 2026, M. Infantino est monté sur scène aux côtés de Kaká et de Shakira pour s’adresser à une salle comble lors du Global Citizen NOW Summit à New York, aux États-Unis.

Les objectifs ambitieux de Global Citizen, qui visent à réduire l’extrême pauvreté tout en améliorant l’accès aux sports et à une éducation de qualité pour les enfants du monde entier, ont eu un impact sur près de 1,3 milliard de personnes. Pour soutenir ces efforts, la FIFA s’est associée à Global Citizen en septembre 2024, et dans le cadre spécifique de la Coupe du monde de la FIFA 2026, 1 dollar sera reversé au Fonds d’éducation FIFA Global Citizen pour chaque billet vendu pour le tournoi.

« Quand on voit Shakira, Madonna et BTS se produire sur la plus grande scène au monde le jour de la finale de la Coupe du monde de la FIFA, et qu’on ajoute à cela un objectif encore plus noble, à savoir s’assurer que, grâce à cet événement, nous puissions collecter des fonds pour améliorer la qualité de l’éducation des enfants aux quatre coins de la planète, eh bien, cela en vaut vraiment la peine et l’émotion n’en est que plus forte, » a déclaré le président de la FIFA.

Shakira a abondé dans ce sens, déclarant au public : « Depuis mes 18 ans, j’ai passé toute ma vie à faire deux choses : composer des chansons et construire des écoles. Finalement, pendant cette Coupe du monde (de la FIFA), ces deux chemins se croisent, se rejoignent, et j’en suis très heureuse. »

La superstar colombienne, qui a marqué à jamais l’histoire du football avec l’hymne emblématique de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™, Waka Waka, a sorti une nouvelle chanson pour le tournoi de cette année, intitulée Dai Dai. Ce titre entraînant, sur lequel figure également Burna Boy, est la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en soutien au Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation des citoyens – les recettes des ventes étant également reversées à cette cause, qui vise à récolter 100 millions de dollars grâce à l’étroite collaboration avec la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

« [Mais] nous voulons aller au-delà de cet objectif, et nous voulons poursuivre notre action même après la Coupe du monde (de la FIFA) », a déclaré M. Infantino. « Nous devons collecter 1 milliard de dollars, c’est une cause qui en vaut la peine. Il existe de nombreuses causes louables dans le monde, mais l’éducation est sans aucun doute la plus importante, car elle a un impact sur notre avenir. Chacun peut s’améliorer un peu grâce à une bonne éducation, [et] nous y croyons, nous y travaillons et nous mettons tout notre cœur et toute notre passion dans ce projet. »

Kaká, ancien vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA™ et du titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA, est également membre du Conseil consultatif du Fonds mondial de la FIFA pour l’éducation des citoyens.

« [Voir] ce que la FIFA accomplit avec Global Citizen [est] vraiment formidable, car la Coupe du Monde de la FIFA est une plateforme extraordinaire [où] nous pouvons chanter, nous pouvons crier et nous pouvons faire évoluer bon nombre de ces valeurs, et utiliser cette plateforme pour promouvoir l’éducation », a déclaré la légende brésilienne. « Cela a un impact énorme à mes yeux. Je suis donc très heureux de faire partie de ce groupe qui met à profit la Coupe du Monde de la FIFA pour promouvoir l’éducation à travers le monde. »

Depuis son entrée en fonction il y a dix ans, l’une des principales missions de M. Infantino a été de veiller à ce que le plus grand événement sportif au monde laisse un héritage qui transcende les victoires et les défaites.