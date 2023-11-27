Shakira et Burna Boy interprètent Dai Dai, la chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui soutiendra le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation

Dai Dai mêle le son et l’énergie de ses deux interprètes, Shakira et Burna Boy, pour célébrer comme il se doit la culture, l’unité et le football

Les royalties du titre alimenteront le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation

Dai Dai est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming

Aujourd’hui, le chemin vers la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a atteint une nouvelle étape avec la sortie de la chanson officielle de la compétition, Dai Dai, interprétée par Shakira et Burna Boy, via Sony Music Latin. Disponible dès maintenant sur toutes les principales plateformes de streaming, ce titre incarne l’énergie, la passion et l’esprit international qui caractérisent la plus grande compétition du monde.

Chanson officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Dai Dai soutiendra en outre le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, qui souhaite lever USD 100 millions d’ici la fin de la compétition afin d’élargir l’accès à l’éducation et au football pour les enfants du monde entier.

Shakira s’associe à Global Citizen et à la FIFA pour faciliter l’accès à l’éducation aux enfants issus de communautés défavorisées. Ainsi, les droits d’auteur perçus par l’artiste colombienne grâce à Dai Dai seront reversés au Fonds pour l’éducation. De son côté, Sony Music s’est engagé à reverser les premiers USD 250 000 collectés sous forme de don.

Shakira sera également l’une des têtes d’affiche du spectacle donné à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le dimanche 19 juillet. Pour la toute première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™, la mi-temps de la finale sera le théâtre d’un spectacle musical réunissant des artistes du monde entier pour un moment unique à la croisée du sport, de la culture et de l’engagement, au profit du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation.