Madonna, Shakira et BTS partageront la scène pour un spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui s’annonce historique

Une première pour Chris Martin du groupe Coldplay à la réalisation du spectacle de mi-temps de la Coupe du Monde de la FIFA™

Produit par Global Citizen, l’événement sera l’occasion de soutenir le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation

Football, musique et progrès social seront à la fête pour ce moment inoubliable sur la plus grande scène mondiale

Pour la toute première fois, le football, la musique et le progrès social ne feront qu’un tandis que le plus grand spectacle sur terre atteindra son paroxysme.

En effet, la FIFA et Global Citizen ont annoncé aujourd’hui que Madonna, Shakira et BTS seront les artistes qui se produiront à la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui se déroulera le dimanche 19 juillet au Stade de New York - New Jersey, pour une performance qui promet d’être historique. Des millions de fans sur toute la planète pourront suivre la retransmission en direct de cet événement réalisé par Chris Martin du groupe Coldplay.

Le spectacle de la mi-temps de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera l’occasion de soutenir le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, une initiative visant à collecter USD 100 millions afin d’élargir l’accès à une éducation de qualité et aux opportunités dans le football aux enfants à travers la planète. Plus de USD 30 millions ont déjà été rassemblés, et un dollar de chaque billet pour les matches de la Coupe du Monde sera reversé en faveur de projets à visée sociale menés partout sur le globe.

« Madonna, Shakira et BTS sont des icônes mondiales dont la musique dépasse les frontières et rassemble les générations. Nous sommes fiers de les accueillir pour ce premier spectacle de mi-temps de la finale de la Coupe du Monde réalisé par Chris Martin du groupe Coldplay », s’est réjoui Gianni Infantino, le Président de la FIFA.

« Le 19 juin 2026, à New York – New Jersey, alors que le monde entier sera uni pour le plus important des matches de football, cette performance historique servira également un dessein plus grand. Elle sera l’occasion de soutenir le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, mis en place en vue de notre mission commune visant à élargir l’accès à une éducation de qualité et aux opportunités dans le football aux enfants de toute la planète. Ce spectacle sera une magnifique célébration du football, de l’unité et de l’humanité, qui continuera de résonner bien après le coup de sifflet final. »

Des personnages issus de la série Sesame Street et des Muppets, qui apportent depuis des générations une éducation joyeuse aux enfants du monde entier, feront partie du spectacle. Leur participation souligne l'objectif poursuivi par le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, à savoir assurer un accès à une éducation de qualité aux jeunes du monde entier.

Le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™️ est produit par Global Citizen, en partenariat avec Live Nation et Done + Dusted.

Chris Martin, chanteur du groupe Coldplay, a dévoilé l’identité des vedettes qui assureront le spectacle dans un clip vidéo réalisé pour l’occasion. Il en a ainsi profité pour annoncer que la performance sera « centrée sur l’unité et ouverte à toutes et tous ».

« Me produire lors de la finale de la Coupe du Monde en soutien au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation revêt une importance profonde pour moi. Sans éducation, les enfants se voient privés d'opportunités avant même d'en avoir une. Chaque enfant mérite d'avoir accès à un apprentissage de qualité, car l'éducation élargit les horizons et crée un changement durable », a déclaré Madonna.

« J’ai consacré ma vie à faire deux choses : composer des chansons et construire des écoles. Lors de la Coupe du Monde de la FIFA, ces deux chemins se croisent. Aux côtés de Madonna et de BTS, j’interpréterai « Dai Dai », la chanson que j’ai créée pour cette Coupe du Monde et pour les enfants du monde entier, qu’on va soutenir grâce au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation. J’espère que sur la plus grande scène du monde, l’importance d’investir dans l’éducation des enfants volera la vedette ! », a ajouté Shakira, membre du conseil consultatif du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation.

Et BTS de conclure : « La musique est la langue universelle de l’espoir et de la paix. C’est un honneur pour nous de célébrer son pouvoir fédérateur lors de la finale de la Coupe du Monde et de rassembler des millions de spectateurs à travers le monde en faveur de l’éducation des enfants. »

Plus tôt dans la semaine, la FIFA et Global Citizen ont annoncé le premier groupe d’organisations qui recevront des subventions de la part du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation, dans le but de soutenir des programmes offrant un accès à l’éducation et au football aux enfants défavorisés dans dix pays différents.

« La Coupe du Monde de la FIFA est l’événement le plus rassembleur de la planète. Aux côtés de la FIFA et de notre programmateur Chris Martin de Coldplay, on veut créer le tout premier spectacle de mi-temps de l’histoire dont l'objectif est de laisser un héritage durable pour les enfants du monde entier », a déclaré Hugh Evans, cofondateur et PDG de Global Citizen. « En réunissant les plus grands artistes de la planète, le football et un engagement commun en faveur de l’éducation, on a l’opportunité de transformer un moment culturel historique en une avancée considérable grâce au Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen. Mon espoir est que d'ici dix ans, on verra des millions de vies transformées grâce à ce moment historique. »

En favorisant des modèles de projets menés par les populations sur place associant éducation, sport et engagement local, le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation vise à élargir l’accès à l’apprentissage, améliorer les débouchés et offrir davantage d’opportunités aux enfants issus des régions les plus défavorisées. De plus amples informations sur le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation ainsi que les premières organisations bénéficiaires sont disponibles sur globalcitizen.org/education-fund-grantees.

Le conseil consultatif non fiduciaire du Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l’éducation est composé de Gianni Infantino, Président de la FIFA, Hugh Evans, co-fondateur et directeur général de Global Citizen, la chanteuse colombienne Shakira, l’acteur australien Hugh Jackman, la femme d’affaires et entrepreneuse états-unienne Ivanka Trump, le chanteur canadien The Weeknd, la légende états-unienne du tennis Serena Williams, l’ancien Ballon d’Or brésilien Kaká ainsi que le co-président de la Bank of America, Jim DeMare.