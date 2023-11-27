Une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visite le siège de la FIFA

Une délégation du Conseil de l'Europe, conduite par le Secrétaire général adjoint Björn Berge, a été consultée
Les discussions ont porté sur des sujets tels que la protection des personnes vulnérables, la sécurité lors des matches de football et la lutte contre le racisme
La FIFA et le Conseil de l'Europe coopèrent depuis la signature d'un mémorandum d'accord en 2018
Dans le cadre d'un partenariat de longue date avec la FIFA, une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe s'est rendue au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse.
Conduite par le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Björn Berge, la délégation a participé à des discussions constructives avec la FIFA sur divers sujets importants sur lesquels les deux parties coopèrent depuis la signature d'un mémorandum d'accord en 2018, notamment la protection de l'enfance, la sûreté et la sécurité lors des matches de football et la lutte contre le racisme.
La délégation a été accueillie par Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, et Myriam Burkhard, responsable des relations internationales et des affaires publiques de la FIFA. Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, a présenté le programme de développement des talents de la FIFA , intitulé « Donner une chance à chaque talent », expliquant comment il aide les associations membres à garantir à chaque jeune joueur talentueux la possibilité de réaliser pleinement son potentiel.
Des présentations ont également été faites par Helmut Spahn, directeur de la sécurité et de l'accès à la FIFA, Gerd Dembowski, responsable des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations à la FIFA, et Marie-Laure Lemineur, responsable de la protection de l'enfance à la FIFA.
Fondé en 1949, le Conseil de l'Europe est la plus ancienne organisation intergouvernementale du continent et joue un rôle crucial dans la défense et la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme dans ses 46 États membres. Le Comité des Ministres est l'organe décisionnel du Conseil de l'Europe .
Il constitue à la fois un organe gouvernemental où les approches nationales des problèmes européens sont débattues sur un pied d'égalité et une tribune pour trouver des réponses collectives à ces défis.
La FIFA bénéficie du statut d'observateur auprès des comités des trois conventions du Conseil de l'Europe relatives au sport : la Convention sur la manipulation des compétitions sportives, la Convention de Saint-Denis sur une approche intégrée de la sécurité et des services lors des matches de football et la Convention antidopage : Groupe de surveillance de la Convention antidopage (T-DO).