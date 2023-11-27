Une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visite le siège de la FIFA

Une délégation du Conseil de l'Europe, conduite par le Secrétaire général adjoint Björn Berge, a été consultée

Les discussions ont porté sur des sujets tels que la protection des personnes vulnérables, la sécurité lors des matches de football et la lutte contre le racisme

La FIFA et le Conseil de l'Europe coopèrent depuis la signature d'un mémorandum d'accord en 2018

Dans le cadre d'un partenariat de longue date avec la FIFA, une délégation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe s'est rendue au siège de la FIFA à Zurich, en Suisse.

Conduite par le Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe, Björn Berge, la délégation a participé à des discussions constructives avec la FIFA sur divers sujets importants sur lesquels les deux parties coopèrent depuis la signature d'un mémorandum d'accord en 2018, notamment la protection de l'enfance, la sûreté et la sécurité lors des matches de football et la lutte contre le racisme.

La délégation a été accueillie par Kevin Lamour, directeur des opérations de la FIFA, et Myriam Burkhard, responsable des relations internationales et des affaires publiques de la FIFA. Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la FIFA, a présenté le programme de développement des talents de la FIFA , intitulé « Donner une chance à chaque talent », expliquant comment il aide les associations membres à garantir à chaque jeune joueur talentueux la possibilité de réaliser pleinement son potentiel.

Des présentations ont également été faites par Helmut Spahn, directeur de la sécurité et de l'accès à la FIFA, Gerd Dembowski, responsable des droits de l'homme et de la lutte contre les discriminations à la FIFA, et Marie-Laure Lemineur, responsable de la protection de l'enfance à la FIFA.

Fondé en 1949, le Conseil de l'Europe est la plus ancienne organisation intergouvernementale du continent et joue un rôle crucial dans la défense et la promotion de l'état de droit et des droits de l'homme dans ses 46 États membres. Le Comité des Ministres est l'organe décisionnel du Conseil de l'Europe .

Il constitue à la fois un organe gouvernemental où les approches nationales des problèmes européens sont débattues sur un pied d'égalité et une tribune pour trouver des réponses collectives à ces défis.