L’Azerbaïdjan capitalise sur les FIFA Series et met le cap sur 2027 

Les FIFA Series 2026 ont souri à l ’ Azerbaïdjan, tant au niveau des résultats que de l ’ organisation de l’événement

Le pays a instantanément grimpé au Classement mondial FIFA/Coca-Cola

De bon augure à un an de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA que le pays coorganisera avec l’Ouzbékistan

Il y a deux ans, l’Azerbaïdjan avait été l’un des cinq hôtes de la phase pilote des FIFA Series. Avec un bilan d’une victoire face à la Mongolie (1-0) et d’un match nul concédé à la Bulgarie (1-1), l’expérience avait été une réussite. Signe qui ne trompe pas : le pays a décidé de renouveler l’opération en 2026. Mais cette fois, plus qu’un succès, ce rendez-vous a été un véritable triomphe.

« Les FIFA Série FIFA en 2024 ont été un rendez-vous important pour notre pays. De tels événements offrent une expérience précieuse tant pour nous joueurs que pour tout le football azerbaïdjanais. Les matches de 2024 ne m’ont laissé que des souvenirs positifs. Evoluer à domicile, devant ses supporters, est toujours particulier », explique Elvin Jafarguliyev, latérale gauche de la sélection azerbaïdjanaise (33 sélections, un but).

« Je me réjouissais donc à l’idée de participer à l’édition 2026, que nous avons préparée avec beaucoup de sérieux et une grande motivation. Comme à chaque rencontre, notre objectif était de représenter avec fierté le maillot de l’équipe nationale. Je pense que c’est mission accomplie », poursuit-il.

Il serait difficile de contredire le talentueux défenseur de la Milli Komanda. Victorieux de Sainte-Lucie (6-1), puis de la Sierra Leone aux tirs au but (1-1), l’Azerbaïdjan a fait le plein de confiance et d’expérience face à des représentants de la Concacaf et de la CAF respectivement, adversaires que le pays a eu peu d’occasions d’affronter par le passé.

Mais ce n’est pas tout. Par la même occasion, l’équipe d’Azerbaïdjan s’est offert un trophée, une belle communion avec son public venu en masse et – pour ne rien gâcher – une progression de trois places au Classement Mondial FIFA/Coca-Cola (124e, +3), désormais mis à jour en temps réel pendant les matches.

Si ces progrès se reflètent instantanément au classement mondial, ils sont en réalité le fruit de longs mois de travail. D’importants efforts ont en effet été déployés pour développer le football en Azerbaïdjan, et la sélection n’est pas la seule à en récolter aujourd’hui les fruits : les clubs aussi. Exemple : Qarabağ. Le club où évolue Elvin Jafarguliyev est récemment devenu la première équipe d’Azerbaïdjan à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions de l’UEFA.

L’Association des Fédérations de Football d’Azerbaïdjan (AFFA) y est évidemment pour beaucoup dans cette dynamique positive. Mais, via son programme FIFA Forward, l’instance dirigeante du football mondial a également apporté sa pierre à l’édifice en soutenant notamment d’importants projets, dont l’introduction de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) dans le football national et la construction de l’Académie de football Turan Tovuz.

Rovshan Najaf, président de la Fédération d'Azerbaïdjan de Football 01:36

« Nous sentons qu’il se passe quelque chose en Azerbaïdjan. L’évolution est positive », souligne Elvin Jafarguliyev. « Tant le système VAR que les nouvelles académies ont contribué à élever le football azerbaïdjanais à un niveau plus professionnel. C’est très important à la fois pour les joueurs actuels et pour les générations futures. »

Le pays est clairement tourné vers l’avenir. Symbole s’il en est, il coorganisera la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027 aux côtés de l’Ouzbékistan. « Cette Coupe du monde U-20 de la FIFA en Azerbaïdjan en 2027 est un événement majeur. C’est une grande opportunité pour le pays et une source de motivation supplémentaire pour cette génération. De tels tournois impulsent un élan significatif au développement du football », explique Elvin Jafarguliyev, qui a porté les couleurs de la sélection en U19 et U21.

« Des tournois comme peuvent aussi constituer des jalons importants sur la route d’une qualification pour la Coupe du Monde, qui reste notre objectif ultime », souligne-t-il. « Acquérir de l’expérience internationale est essentiel si l’on veut décrocher de futurs succès. Cela vaut pour les générations à venir, comme pour nous ».