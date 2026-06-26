Commentaires en audiodescription et appareils haptiques pour une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ accessible aux personnes malvoyantes

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ est l’événement sportif le plus inclusif de l’histoire

Les fans aveugles ou malvoyants bénéficient de services tels que des commentaires en audiodescription et des appareils haptiques

Jillian Sloane, joueuse de l’équipe du Canada de cécifoot, a testé ces solutions

En entrant dans le stade pour assister à un match de Coupe du Monde de la FIFA™, la majorité des supporters savent ce qu’ils vont voir. La foule dans les tribunes, les drapeaux et les banderoles qui tournoient un peu partout, les ralentis sur grand écran et, bien sûr, les artistes sur la pelouse.

Mais pour les personnes aveugles ou malvoyantes, les choses sont bien différentes ; elles doivent souvent se reposer sur les descriptions en temps réel de leurs proches ou bien sur des commentaires pensés pour des personnes valides.

Heureusement, ces dernières années, la situation évolue dans le bon sens. En témoignent les services proposés à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ afin d’améliorer l’accessibilité pour les supporters et supportrices en situation de handicap et leur offrir une expérience de match véritablement inoubliable.

Le football est censé être pour tout le monde. Désormais, grâce aux commentaires en audiodescription et aux dispositifs haptiques mis à disposition des fans aveugles ou malvoyants, ces derniers peuvent profiter d’un cadre totalement immersif.

Audio descriptive commentary and haptic boards make FIFA World Cup 2026™ accessible for low-vision fans 02:15

« Quand vous regardez tout ce qui se passe dans les stades, tous ces maillots, ces cultures qui se mélangent, les chants qui résonnent et les drapeaux qui flottent dans les tribunes, vous mesurez vraiment le pouvoir fédérateur du football. Et ce spectacle doit être accessible à tout le monde, y compris celles et ceux qui sont atteints de cécité partielle ou totale », a déclaré Peter Schaad, commentateur en audiodescription des matches de la Coupe du Monde.

« Nous voulons qu’ils puissent profiter de la compétition comme tout un chacun. Nous sommes toutes et tous ici pour vivre une expérience unique. J’espère qu’en leur décrivant l’action dans les moindres détails, nous parviendrons à leur faire vivre les matches comme tous les autres fans présents dans les tribunes.

Il y a déjà eu beaucoup d’initiatives de ce genre dans les domaines de la télévision ou du cinéma, mais arriver à les appliquer à un événement sportif, je trouve ça super. Je suis très reconnaissant envers la FIFA de mettre en place ces solutions lors d’une telle compétition. C’est une véritable avancée pour beaucoup de gens, et j’espère que nous continuerons sur cette voie. »

Pour Jillian Sloane, joueuse de l’équipe canadienne de cécifoot, les services tels que les commentaires en audiodescription ou les appareils haptiques permettent aux personnes concernées de se sentir les bienvenues au stade.

« C’est très important, car les personnes en situation de handicap n’ont pas toujours les mêmes opportunités que les personnes valides », a-t-elle rappelé.

« La mise en place de plus en plus fréquente de ce genre de solutions nous permet de faire véritablement partie de l’événement. Nous pouvons vivre cette expérience pleinement, et c’est quelque chose d’assez inédit.

C’est comme si nous étions enfin bienvenus dans cet espace ; tout est fait pour rendre les stades le plus accessible possible. Cette Coupe du Monde représente un grand pas en avant pour notre cause. »

Dans le cadre de la compétition, Jillian Sloane avait animé une activité interactive de cécifoot au musée Science World de Vancouver, qui se tenait juste à côté de l’exposition du FIFA Museum, dans le même bâtiment. L’objectif était de sensibiliser le grand public et de récolter des dons pour l’équipe canadienne de cécifoot.

Avec la mise en place des commentaires en audiodescription pour toutes les rencontres de la Coupe du Monde 2026 ainsi que la cérémonie de clôture, la Canadienne se sent plus proche de l’événement que jamais. Les commentateurs proposent une narration enrichie allant au-delà des commentaires radio traditionnels, en décrivant les principaux éléments visuels du match, notamment les expressions faciales, le langage corporel des joueurs, les actions sur le terrain et les déplacements du ballon.

« Nous avons la chance de vivre une Coupe du Monde chez nous, au Canada. Il y a eu des moments très forts, comme le 6-0 contre le Qatar, donc c’est super de sentir que nous faisons véritablement partie de la fête. J’étais ravie de pouvoir suivre les matches en audiodescription », s'est réjouie l’intéressée.

« J’ai pu regarder toutes les rencontres que je voulais, ce qui n’était pas le cas avant. J’ai vraiment l’impression d’être prise en considération et de faire partie de l’événement. »

Pour les matches disputés au Canada, les commentaires seront proposés en anglais et en français. Pour les rencontres organisées aux États-Unis et au Mexique, les commentaires seront disponibles en anglais et en espagnol. Les supporters pourront accéder aux retransmissions en audiodescription via l’appli d’audiodescription de la FIFA, téléchargeable sur le Google Play Store et Apple App Store.

Après des débuts concluants lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, les dispositifs haptiques ont été conservés pour la Coupe du Monde 2026, avec des appareils déployés dans les stades de Dallas, New York – New Jersey, Seattle et Vancouver pour certaines rencontres.

Ces appareils haptiques permettent aux supporters aveugles ou malvoyants de ressentir le match en temps réel en transformant les actions de jeu en retours tactiles et audio, afin que chaque but, chaque tacle et moment fort de la rencontre puissent être pleinement vécus depuis les tribunes.

« Les appareils se présentent sous la forme d'un terrain de football classique en miniature. Il y a le ballon, les différentes zones du terrain, les cages, les surfaces de réparation... Et tout est en relief pour qu’il soit possible de ressentir l’action. Le ballon est représenté par un petit point qui émet des vibrations afin de pouvoir suivre ses déplacements sur l’appareil. »

Dans les stades, la combinaison de ces deux services offre une expérience totale aux supporters malvoyants, en plus de la clameur du public.

« C’est génial ! Avec l’audiodescription et les appareils haptiques, je peux suivre la rencontre en temps réel comme n’importe qui, sans avoir à demander sans cesse ce qui se passe. J’ai juste à écouter les commentaires et utiliser l’appareil. Honnêtement, c’est une petite révolution. » L’engagement constant de la FIFA en faveur de l’inclusion Ces initiatives s’inscrivent dans la droite ligne des efforts constants déployés par la FIFA en faveur de la responsabilité sociale et de l’inclusivité, et vient s’ajouter à d’autres services proposés lors de la Coupe du Monde 2026. Parmi ceux-ci figure notamment la présence de personnel formé pour assister les personnes ayant des besoins sensoriels particuliers ou nécessitant un accompagnement en matière d’accessibilité.

L’édition 2026 de la compétition phare du football est la première à fournir une interprétation en langue des signes de l’intégralité des rencontres. Ce service est disponible aussi bien pour les supporters en tribunes que pour les téléspectateurs.