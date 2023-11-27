La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ proposera de l’interprétation en langue des signes pour tous les matches, ainsi que des expériences accessibles supplémentaires

La FIFA fournira, entre autres, des services sensoriels, des commentaires en audiodescription et des tableaux tactiles

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la première compétition de la FIFA à proposer un service d’interprétation en langue des signes pour l’ensemble des retransmissions des matches

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu de la FIFA en faveur de la responsabilité sociale et de l’inclusion

La FIFA s’engage à faire en sorte que tous les supporters, y compris les personnes en situation de handicap, leurs familles et leurs amis, vivent une expérience exceptionnelle lors de cette Coupe du Monde de la FIFA™.

Réunissant 48 équipes pour la toute première fois, cette édition sera plus inclusive que jamais. Elle permettra non seulement à un plus grand nombre de pays de participer à la compétition, mais aussi d’améliorer l’accessibilité pour les supporters en situation de handicap grâce au déploiement de ressources accrues, conçues pour rendre l’expérience des jours de match véritablement mémorable.

Certaines initiatives s’appuient sur des dispositifs déjà mis en place avec succès lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, notamment les sacs sensoriels et les commentaires en audiodescription. Grande nouveauté cette année – et une première pour une compétition de la FIFA –, des retransmissions en langue des signes seront proposées pour chaque match, permettant aux supporters, à l’intérieur comme à l’extérieur des stades, de vivre toute l’intensité et l’émotion des rencontres grâce à des commentaires en direct et à l’interprétation des principaux éléments sonores.

À l’approche de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire, l’instance dirigeante du football mondial redouble d’efforts pour faire progresser l’inclusion dans le sport et mettre en place des services et dispositifs permettant à tous les supporters de vivre pleinement leur passion pour le football.

Interprétation en langue des signes

Les commentaires en langue des signes vont bien au-delà d’une simple interprétation. Ils offrent aux supporters sourds et malentendants une expérience véritablement immersive en retranscrivant toute l’intensité émotionnelle du match. Les interprètes spécialisés de la FIFA ne traduiront pas uniquement les actions de jeu en direct : ils transmettront également les principaux repères sonores – coups de sifflet, réactions du public, moments de tension ou changements d’ambiance dans le stade – afin que les supporters puissent ressentir chaque instant du match en temps réel.

Afin de répondre au mieux à la diversité des supporters du monde entier, tous les matches de la phase de groupes disputés au Canada et aux États-Unis proposeront une interprétation en langue des signes américaine (ASL), tandis que les rencontres organisées au Mexique seront accompagnées d’une interprétation en langue des signes mexicaine (LSM). Lors de la phase à élimination directe, la majorité des matches seront disponibles en ASL, tandis que la LSM sera proposée pour certaines rencontres impliquant des sélections hispanophones.

Les supporters pourront accéder facilement à la retransmission en langue des signes directement depuis l’application officielle de la Coupe du Monde de la FIFA en suivant les étapes ci-dessous :

Téléchargez et installez l’application de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sur n’importe quel appareil mobile. Accédez à la section « Stades » de l’application. Sélectionnez le stade dans lequel se déroule le match. Ouvrez l’onglet « Services d’accessibilité ». Appuyez sur le bouton « Langue des signes ». Le lien YouTube s’ouvrira automatiquement dans un navigateur Web et la retransmission démarrera immédiatement.

C’est la première fois que la FIFA proposera une interprétation en langue des signes pour l’ensemble des matches d’une compétition. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du succès rencontré par les services d’interprétation dans les stades proposés lors de certaines rencontres de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, tout en permettant à un plus grand nombre de supporters sourds et malentendants d’accéder à ce service directement depuis leur propre appareil – qu’ils se trouvent dans le stade, avec des amis ou confortablement installés chez eux.

Comme il s’agit d’une première mondiale pour la FIFA en matière de retransmission en direct de ce type, de légers décalages naturels peuvent occasionnellement survenir, et l’interprétation en langue des signes ne sera pas toujours parfaitement synchronisée avec l’action sur le terrain. La FIFA remercie les supporters de leur compréhension tandis que ses équipes travaillent en temps réel afin d’offrir une expérience aussi fluide, immersive et accessible que possible.

Sous-titres

Dans les stades, des sous-titres seront mis à la disposition des supporters sourds et malentendants afin qu’ils puissent suivre les annonces et contenus audio tout au long des rencontres, notamment via les bandeaux électroniques, les panneaux déroulants, les tableaux d’affichage, les écrans de télévision et les liens accessibles dans l’application.

Commentaires en audiodescription

Des commentaires en audiodescription seront disponibles pour l’ensemble des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, ainsi que pour les cérémonies d’ouverture et de clôture. Ce service vise à enrichir l’expérience des supporters aveugles ou malvoyants. Les commentateurs proposeront une narration enrichie allant au-delà des commentaires radio traditionnels, en décrivant les principaux éléments visuels du match, notamment les expressions faciales, le langage corporel des joueurs, les actions sur le terrain et les déplacements du ballon.

Pour les matches disputés au Canada, les commentaires seront offerts en anglais et en français. Pour les rencontres organisées aux États-Unis et au Mexique, les commentaires seront disponibles en anglais et en espagnol. Les supporters pourront accéder aux retransmissions en audiodescription via l’appli d’audiodescription FIFA, téléchargeable sur le Google Play Store et l’Apple App Store.

Innovations en matière d’accessibilité

Après des débuts concluants lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, les dispositifs haptiques feront leur retour à l’occasion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avec des appareils déployés dans les stades de Dallas, New York-New Jersey, Seattle et Vancouver pour certaines rencontres.

Ces appareils haptiques permettent aux supporters aveugles ou malvoyants de ressentir le match en temps réel en transformant les actions de jeu en retours tactiles et audio, afin que chaque but, chaque tacle et temps moment fort de la rencontre puissent être pleinement vécus depuis les tribunes.

Sacs sensoriels et salles sensorielles

Pour certains supporters, le bruit et l’effervescence qui règnent dans les stades pendant les matches peuvent être difficiles à gérer. La FIFA est fière que cette Coupe du Monde soit la première à recevoir la certification « Sensory Inclusive » (inclusivité sensorielle) décernée par KultureCity, principale organisation à but non lucratif au monde spécialisée dans l’accessibilité sensorielle et l’inclusion.

Afin de permettre à tous les supporters de profiter pleinement des rencontres, la FIFA collabore avec KultureCity pour mettre des sacs sensoriels à disposition dans l’ensemble des stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ces sacs, équipés notamment de casques antibruit, d’objets antistress et d’outils de communication, seront disponibles aux points d’information destinés aux supporters. Les supporters pourront également utiliser les publications et les outils de communication proposés dans l’application KultureCity afin de mieux se préparer à l’expérience des jours de match.

En plus des sacs sensoriels, tous les stades de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ proposeront une salle sensorielle présentée par Hisense. Ces espaces, spécialement aménagés avec un éclairage tamisé, une insonorisation adaptée, des éléments artistiques texturés et des assises confortables, seront également équipés d’écrans Hisense diffusant des images apaisantes. Ils offriront aux supporters un espace calme et paisible où se retirer pendant les matches. Les supporters pourront obtenir davantage d’informations sur ces espaces, notamment leur emplacement, en consultant la page du stade concerné dans l’application de la Coupe du Monde de la FIFA.

Assistance à la mobilité

Des services d’assistance à la mobilité seront proposés lors de chaque rencontre afin d’accompagner les personnes en fauteuil roulant, les personnes à mobilité réduite ainsi que toute personne en situation de handicap ayant besoin d’aide pour se rendre de l’entrée du stade à sa place. Du personnel spécialement formé sera présent dans l’ensemble des sites pour fournir une assistance en fauteuil roulant et aider les supporters à s’orienter dans le stade.

Accessibilité de l’application de la compétition

L’application de la Coupe du Monde de la FIFA a été conçue dans une optique d’accessibilité afin de permettre à tous les supporters de vivre une expérience des jours de match plus inclusive.

Les fonctionnalités d’accessibilité de l’application comprennent notamment :

une taille de police ajustable pour faciliter la lecture ;

un contraste des couleurs personnalisable pour améliorer la visibilité ;

des sous-titres sur les vidéos afin d’aider les utilisateurs sourds et malentendants.

Chaque stade dispose d’une section dédiée dans l’application, ainsi que sur FIFA.com, où les supporters pourront consulter les services d’accessibilité propres à chaque site. Les supporters y trouveront notamment des informations complémentaires sur l’assistance à la mobilité, les services sensoriels, les places accessibles ainsi que la disponibilité de services comme le sous-titrage.