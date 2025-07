Grâce à la langue des signes américaine, les sourds et malentendants vivent pleinement la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

La FIFA met à disposition des interprètes en langue des signes américaine pour certains matches de la compétition afin d’aider à comprendre les annonces, la musique et l’ambiance

L’instance dirigeante a pour objectif d’offrir une expérience supportariale haut de gamme à l’ensemble des spectateurs

Cette initiative fait partie des nombreux services d’accessibilité proposés, conformément à l’engagement de la FIFA en faveur de la responsabilité sociale et de l’inclusion

« Imaginez si tout cet événement était silencieux. Ce ne serait pas aussi bien, non ? », demande Ariel Agramonte lors du match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ entre le SE Palmeiras et le Chelsea FC au Lincoln Financial Field de Philadelphie. «°Que les personnes sourdes aient accès à ce qui se passe, à l’excitation et à l’énergie qui règnent ici, c’est formidable. »

Ariel Agramonte est l’une des interprètes en langue des signes américaine que la FIFA met à disposition lors de certaines rencontres de la compétition afin que les supporters sourds et malentendants puisse partager l’excitation, le bruit et la ferveur d’un match de football.

Andrea Kemp, du Centre de l’État de Géorgie pour les sourds et les malentendants, juge cette offre de la FIFA « vraiment géniale. Si nous sommes là – les sourds, mais aussi les gens d’autres communautés marginalisées –, nous voulons participer pleinement. Nous voulons être en immersion dans le match », explique-t-elle.

Les sourds et malentendants vivent pleinement la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ 03:15

L’idée selon laquelle les personnes sourdes et malentendantes qui assistent à des événements sportifs ne ratent rien parce que l’action se déroule sur le terrain, sous leurs yeux, est largement répandue. Elle est pourtant fausse : elles ne vivent et ressentent tout simplement pas la même chose que les autres supporters. « Les gestes avec les mains permettent de leur faire savoir ce qui se passe autour d’elles, que ce soient les annonces, les buts, l’ambiance, les tambours, les chants, etc. Nous pouvons leur transmettre tous ces éléments grâce à la langue des signes », détaille Ariel Agramonte.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mission de la FIFA visant à faire en sorte que l’ensemble des supporters – y compris celles et ceux en situation de handicap – vivent une excellente expérience lors de la compétition.

« Les personnes en situation de handicap veulent venir, veulent participer, veulent interagir avec la FIFA. C’est enrichissant pour elles », confie Natalie Gross, coordonnatrice Accessibilité de la FIFA à l’issue du duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Bayern München au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. « Ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas voir ou entendre tout ce qui se passe que vous ne pouvez pas participer. Il y a d’autres sens à utiliser, d’autres manières de vivre les choses. Il faut juste offrir l’accès nécessaire. »

« C’est ce que nous essayons de faire à la FIFA, pour que les gens ne viennent pas simplement assister à un événement sportif, mais soient plongés dans une expérience mémorable qui restera gravée dans leur mémoire pour le reste de leur vie. »

La langue des signes américaine est un langage naturel complet qui possède les mêmes propriétés linguistiques que les langues parlées, avec une grammaire différente de l’anglais. S’exprimant par des mouvements des mains et du visage, elle est la langue principale de nombreux Nord-Américains sourds et malentendants, ainsi que de certaines personnes entendantes.

Les interprètes en langue des signes traduisent tout ce qui se passe dans le stade, y compris les annonces des speakers et les paroles des chansons diffusées à la mi-temps.

« Les interprètes s’investissent vraiment. C’est spectaculaire. Si vous n’avez jamais vu une interprétation en langue des signes, je vous le recommande vivement, c’est vraiment intéressant à observer », s’exclame Natalie Gross. « Ils font en sorte que les personnes sourdes ne manquent rien de ce qui se dit pendant qu’elles profitent du match. »

Brendan Quigley fait partie des supporters qui ont pu bénéficier de cette offre. « C’est vraiment bien, très plaisant. Avoir à mes côtés des gens qui comprennent le football autant que moi, c’est positif », se réjouit-il.

L’interprétation en langue des signes américaine est assurée lors de cinq matches de la Coupe du Monde des Clubs, à Atlanta, Miami, Philadelphie, Seattle puis New York – New Jersey pour la finale. Elle compte parmi les différents services d’accessibilité mis en place par la FIFA dans le cadre de cette compétition, aux côtés des commentaires en audiodescription, des appareils haptiques, des kits sensoriels et d’autres encore, tous répondant à l’engagement de la FIFA en faveur de la responsabilité sociale et de l’inclusion.