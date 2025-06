La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ en immersion totale pour les supporters déficients visuels

La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™ est plus que jamais synonyme d’innovation et d’inclusion

Des supporters déficients visuels ont essayé les premiers appareils haptiques proposés lors d’une compétition de la FIFA

Les appareils, qui simulent les matches en temps réel, sont disponibles gratuitement à Atlanta, Philadelphie et Seattle

Quiconque fréquente assidûment les stades connaît ce frisson d’anticipation qui parcourt les tribunes lorsqu’une équipe se rapproche de la zone dangereuse. Cette sensation et le bruit qui l’accompagne sont incomparables.

Il existe toutefois une partie du public qui ne peut pas en profiter pleinement. À l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™, l’instance dirigeante du football mondial a établi un partenariat avec deux entreprises innovantes afin d’aider les supporters déficient visuels à profiter de ces moments exaltants d’une manière bien plus interactive.

Ces personnes ont désormais la possibilité de suivre un match en temps réel sur des appareils portables mis au point par les entreprises Field of Vision et OneCourt, respectivement irlandaise et américaine. Basés sur une technologie dite « haptique » moins rudimentaire que sur certains modèles de téléphone portable, ils exploitent en temps réel les données transmises par les équipes présentes sur le terrain. Leur but ? Permettre à tous les supporters de (vraiment) sentir monter l’adrénaline.

Ces appareils, qui reproduisent le tracé d’un terrain de football, sont mis gratuitement à la disposition des supporters qui assistent aux matches de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™ à Atlanta, à Philadelphie et à Seattle. La FIFA a estimé que le grand rendez-vous interclubs estival se prêtait parfaitement à la présentation de cette innovation. L’édition inaugurale de la compétition dans son format élargi est la plus inclusive de l’histoire de la FIFA. Elle regroupe des joueurs de 81 nations et voit s’affronter 32 équipes issues des six confédérations. Ce désir d’inclusion concerne également les tribunes.

« Je me suis déjà endormi pendant certains matches. Je m’ennuie tellement à force de ne pas savoir ce qu’il se passe, à moins d’embêter mes voisins en le leur demandant sans arrêt. Maintenant, je le sais et je n’en perds plus une miette », déclare Anthony Ferraro, un supporter qui a suivi la rencontre entre Botafogo et le Seattle Sounders FC au Lumen Field.

Pouvoir suivre l’action et prendre part à ces moments de liesse après en avoir été privé aussi longtemps, c’est « le jour et la nuit », s’amuse-t-il.

« On est en état d’alerte maximale. Qu’est-ce qui va se passer ? Au lieu de m’endormir à moitié et d’attendre que le stade explose pour savoir à coup sûr ‘qu’il s’est passé un truc’, j’ai l’impression d’être là dès le début de l’action, de la sentir se développer et de ‘voir’ le tir cadré – ou non. Je peux enfin me dire ‘Ah, c’est pour ça que tout le monde panique !’ Je joue enfin un rôle dans cette effervescence. »

À Philadelphie, Field of Vision a invité des élèves d’une école locale pour non-voyants à la rencontre entre Manchester City et le Wydad AC, disputée au Lincoln Financial Field. Les deux versions de l’appareil portable se composent d’un petit anneau magnétique qui se déplace sur un plateau horizontal au gré des mouvements du ballon. Elles donnent accès à des commentaires en audiodescription et communiquent aussi, en « langage haptique » (comprendre : « grâce à plusieurs types de vibrations »), le déroulement et le dénouement des actions. Ses utilisateurs savent ainsi reconnaître instantanément une passe, un tacle, un tir cadré ou passé loin du cadre.

Pour l’heure, les deux modèles sont principalement axés sur le football, même s’il en existe déjà une déclinaison pour plusieurs sports. À l’origine, le fondateur de OneCourt, Jerred Mace, s’était inspiré d’une photo qui montrait une femme aidant son compagnon non voyant à suivre un match en déplaçant ses mains sur une planche.

À Seattle, dans le cadre d’une collaboration avec SeattleFWC26, RJ Lenhart-Warabiminami a été l’une des premières à essayer l’un de ces appareils. Elle qualifie l’expérience d’ « absolument incroyable ». Elle avait déjà assisté à des manifestations sportives mais n’avait jamais eu l’impression de faire corps avec le public. Pendant la Coupe du Monde des Clubs, elle a eu la possibilité d’applaudir en même temps que tout le monde.

« Avant, quand le public faisait du bruit, je devais attendre que tout le monde se calme pour que, peut-être, quelqu’un veuille bien m’expliquer pourquoi. Avec le temps, j’ai fini par me lasser », raconte-t-elle. « J’aime le sport. J’aime aller au stade, surtout en groupe. Mais le fait de tenir un appareil et de vivre la même chose que d’autres personnes au même moment, c’est une sensation que je découvre. Ça n’a plus rien à voir.