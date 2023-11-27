Arsène Wenger salue la précision et les innovations observées au Centre international de diffusion de Dallas

Arsène Wenger visite le Centre international de diffusion, situé à Dallas (États-Unis)

Il salue le haut niveau de précision, de concentration et de professionnalisme dont font preuve l’ensemble des équipes présentes sur place

Le directeur du Développement du football mondial de la FIFA met en avant la collaboration étroite entre ses équipes – chargées de l’analyse de la performance – et celle responsable de l’innovation

Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, s’est rendu au Centre international de diffusion (IBC), situé à Dallas (États-Unis). L’occasion pour lui d’en savoir plus sur les technologies et les opérations qui sont au cœur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Accompagné, entre autres, de Steven Martens, directeur adjoint du Développement du football mondial, il a été accueilli par Johannes Holzmüller, directeur de l’Innovation de la FIFA, et son équipe.

Au cours de cette visite, M. Wenger a pu se pencher sur les aires fonctionnelles hébergées par l’IBC, notamment les technologies et innovations du football. Lors de la visite de la salle de visionnage, l’un des temps forts du déplacement, M. Wenger a pu assister à une présentation détaillée des processus et technologies en lien avec l’assistance vidéo à l’arbitrage. Il n’a pas manqué de saluer le professionnalisme et la concentration requis. Plaque tournante des opérations de diffusion et de la mise en œuvre technologique, l’IBC regroupe des systèmes de pointe qui transforment la manière dont le football est analysé, arbitré et vécu par les supporters du monde entier. La plateforme de données footballistiques, alimentée par le Centre de données de la FIFA, est au cœur de ce système. C’est là que les outils d’intelligence artificielle (IA) – développés au sein de la division du Développement du football mondial dirigée par M. Wenger, en étroite collaboration avec l’équipe Innovation de la FIFA – transforment les données brutes de performance en informations claires et utiles à la compréhension du football. Celles-ci sont destinées à différents publics, dont les supporters présents dans les stades et devant leur écran, ainsi que les membres du Groupe d’étude technique de la FIFA.

La plateforme recueille automatiquement les données officielles relatives aux compétions et aux matches avant de les mettre à disposition sur une interface unique. En combinant des informations sur les compétitions, des données de match en direct et des vidéos synchronisées, cette plateforme permet aux utilisateurs d’analyser les événements en temps réel et de générer des analyses personnalisées sur les performances. L’expertise footballistique permettant d’appréhender ces analyses repose sur l’équipe de M. Wenger, qui joue un rôle clé dans l’interprétation des données et la façon de les utiliser de façon pertinente sur le terrain.

La plateforme recueille automatiquement les données officielles relatives aux compétions et aux matches avant de les mettre à disposition sur une interface unique. En combinant des informations sur les compétitions, des données de match en direct et des vidéos synchronisées, cette plateforme permet aux utilisateurs d’analyser les événements en temps réel et de générer des analyses personnalisées sur les performances. L’expertise footballistique permettant d’appréhender ces analyses repose sur l’équipe de M. Wenger, qui joue un rôle clé dans l’interprétation des données et la façon de les utiliser de façon pertinente sur le terrain. « La qualité des observations, des conclusions et des données que nous produisons aujourd’hui est vraiment impressionnante. C’est incroyable de voir à quelle vitesse nous pouvons répondre à toute une série de questions, notamment celles que se posent les entraîneurs à l’issue des matches », a déclaré M. Wenger. « L’IA nous permet de travailler plus rapidement, de partager des données plus nombreuses et plus précises, et de contribuer à l’information de tous les amateurs de football. »