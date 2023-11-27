La FIFA dévoile le Groupe d’étude technique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Mis en place sous la houlette d’Arsène Wenger et dirigé par Pascal Zuberbühler, il sera composé d’Otto Addo, Tobin Heath, Jürgen Klinsmann, Jayne Ludlow, Michael O’Neill, Gilberto Silva, Jon Dahl Tomasson, Paulo Wanchope, Aron Winter et Pablo Zabaleta

Ce panel d’experts offrira au public des analyses de l’ensemble des 104 matches de la compétition

Il s’agit d’une grande première dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™

La FIFA a dévoilé la composition du Groupe d’étude technique qui analysera en détail l’ensemble des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, afin de permettre une meilleure compréhension du football dans le monde entier.

Emmené par Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, le Groupe d’étude technique sera composé d’Otto Addo (Ghana), Tobin Heath (États-Unis), Jürgen Klinsmann (Allemagne), Jayne Ludlow (Pays de Galles), Michael O’Neill (Irlande du Nord), Gilberto Silva (Brésil), Jon Dahl Tomasson (Danemark), Paulo Wanchope (Costa Rica), Aron Winter (Pays-Bas) et Pablo Zabaleta (Argentine). Ce panel sera piloté par Pascal Zuberbühler, expert footballistique senior de la FIFA, et Tom Gardner, responsable de l’équipe Analyse des performances et tendances du football de la FIFA, et s’appuiera sur une équipe d’analystes du football, d’ingénieurs de données, de spécialistes des données et d’analystes performance basés à Miami et à Dallas, ainsi qu’à Manchester (Royaume-Uni). Tout au long de la compétition, la FIFA mettra à la disposition du public du monde entier, ainsi que des équipes participantes et de leurs joueurs, les indicateurs et les données de performance les plus pointus de l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA™. Conçu par l’équipe Analyse des performances et tendances du football de la FIFA et Arsène Wenger, le service d’intelligence augmentée dans le football proposera des analyses inédites et passionnantes visant à enrichir la couverture et l’analyse de chaque match de la compétition à l’aide de visuels affichés en réalité augmentée et au format traditionnel pendant et après le match. « Le Groupe d’étude technique permet d’identifier les tendances du jeu, de préparer les générations futures au évolutions du football et de contribuer à rendre ce sport plus passionnant en mettant en avant les qualités dont les joueurs auront besoin à l’avenir », a déclaré M. Wenger.

« Grâce à un volume sans précédent de données de grande qualité, le Groupe d’étude technique sera en mesure de décrire, d’analyser et d’interpréter ce qui se passe sur le terrain d’une manière qui parlera tant aux experts techniques qu’aux amateurs de football. En plus de collecter un nombre sans précédent d’informations, nous chercherons é trouver le juste équilibre entre expertise technique et données. Parallèlement, nous souhaitons partager nos observations techniques en temps réel pendant la compétition. »

Le Groupe d’étude technique analysera l’ensemble des 104 matches de la Coupe du Monde 2026 depuis un poste d’analyse tactique unique, situé soit dans le stade, soit au sein de bureaux dédiés à Miami. Dans tous les cas, les experts auront accès à six angles de caméra et à des milliers de données en temps réel pendant chaque rencontre. Les joueurs récompensés lors de la cérémonie de remise des prix de la compétition seront également désignés par les membres du Groupe d’étude technique.

Les conclusions du Groupe d’étude technique seront publiées sur le Centre de ressources techniques de la FIFA, une plateforme innovante mise à la disposition des joueurs et des entraîneurs du monde entier. Pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du Monde de la FIFA, les supporters pourront également profiter des analyses du Groupe d’étude technique en temps réel via les réseaux sociaux et la chaîne YouTube du Centre de ressources techniques.

Membres du Groupe d’étude technique

Otto Addo a été sélectionné à 15 reprises avec l’équipe nationale du Ghana avant d’en devenir le sélectionneur à deux reprises : de février à décembre 2022, puis de mars 2024 à mars 2026.

Tobin Heath a remporté la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 2015 et 2019, ainsi que l’or olympique à Pékin en 2008 et à Londres en 2012 avec les États-Unis.

Jürgen Klinsmann a remporté la Coupe du Monde de la FIFA en tant que joueur avec l’Allemagne de l’Ouest en 1990, avant de mener la Mannschaft à la troisième place de l’édition 2006, disputée à domicile, en tant que sélectionneur.

Jayne Ludlow a disputé 61 matches internationaux avec la sélection galloise, avant d’en prendre les rênes de 2014 à 2021.

Michael O’Neill a connu 31 sélections avec l’Irlande du Nord. Depuis 2022, il vit son deuxième mandat à la tête de l’équipe nationale, qu’il avait déjà dirigée entre 2011 et 2020.

Gilberto Silva a remporté la Coupe du Monde de la FIFA avec le Brésil en 2002 et été international de 2001 à 2010, en plus de disputer 244 matches avec Arsenal.

Jon Dahl Tomasson a disputé 112 matches sous les couleurs du Danemark et a remporté la Ligue des Champions de l’UEFA 2002/03 avec l’AC Milan. Il a ensuite entraîné, entre autres, les Blackburn Rovers et l’équipe nationale suédoise.

Paulo Wanchope a disputé 73 rencontres internationales avec le Costa Rica, qu’il a ensuite dirigé de 2014 à 2015, et a connu diverses expériences au poste d’entraîneur.

Aron Winter a remporté l’UEFA EURO en 1988 avec l’équipe des Pays-Bas en tant que joueur, avant d’entraîner notamment le Toronto FC et la sélection du Suriname.

Pablo Zabaleta a remporté l’or olympique avec l’Argentine à Pékin en 2008 et a disputé plus de 330 matches sous les couleurs de Manchester City. Il est actuellement entraîneur adjoint de l’équipe d’Albanie.