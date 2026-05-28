La liste des partenaires s’allonge à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Le portefeuille diversifié comprend des partenariats avec Roblox, Epic Games, Konami, SEGA/Sports Interactive, Gamefam, Mythical Games et Solace Games, de façon à toucher des genres et des publics différents

Des accords signés avec Netflix et Delphi Interactive doivent permettre d’offrir une expérience de simulation de football intuitive, fluide et abordable, alors que FIFA World Cup™ – Launch Edition devrait poser les bases d’une croissance à venir sur l’ensemble des plateformes

La FIFA a communiqué aujourd’hui la nouvelle version de sa stratégie de football numérique à long terme, qui offre un aperçu des domaines visés en priorité par la FIFA au sein de l’écosystème de l’eFootball et des jeux vidéo.

Cette stratégie permet à la FIFA de passer d’un modèle à partenaire unique à un écosystème structuré à partenaires multiples, permettant à l’organisation d’améliorer en continu sa capacité à toucher un public varié et à rester pertinente sur de multiples plateformes et genres différents.

La FIFA dévoile la nouvelle version de sa stratégie de football numérique destinée à connecter partenaires et plateformes dans l’ensemble de l’écosystème de l’eFootball et des jeux vidéo 01:57

Au titre de cette stratégie, la FIFA s’apprête à étendre son activité dans différentes catégories de jeux vidéo. De plus, l’institution va créer de nouvelles avenues de participation, depuis le niveau le plus décontracté jusqu’au plus haut niveau de compétition, tout en garantissant le maintien d’une connexion constante entre les compétitions de la FIFA et ses associations membres, ainsi qu’avec ses partenaires de jeux vidéo et d’eFootball. Cette approche couvre l’ensemble des disciplines d’eFootball, sur lesquelles la FIFA continue à mettre en place un écosystème structuré axé sur la compétition autour de la marque FIFAe, caractérisé par de faibles barrières à l’entrée, une grande cohérence d’ensemble et une orientation claire à long terme.

« En dotant notre implication dans les jeux vidéo et l’eFootball d’une base évolutive, nous créons de nouvelles opportunités en vue de la participation et de la collaboration de nos 211 associations membres et de nos partenaires commerciaux. Ce positionnement permettra en retour aux supporters de bénéficier d’un plus grand nombre de possibilités de s’impliquer dans le football », explique le Secrétaire Général de la FIFA Mattias Grafström. « Notre ambition est de bâtir un écosystème durable et modulable à l’image de la façon dont le football est vécu aujourd’hui, et de l’évolution à venir de la participation. »

Le portefeuille de football numérique de la FIFA porte déjà ses fruits en matière d’engagement à grande échelle, à la fois sur le plan géographique et à travers les générations. En collaboration avec Gamefam, la FIFA gère le plus grand jeu de marque présent sur Roblox, FIFA Super Soccer, qui compte chaque mois plus de 10 millions d’utilisateurs actifs et dont plus d’un milliard de parties ont été jouées à ce jour. De plus, FIFA Rivals a dépassé les 2,5 millions de téléchargements depuis son lancement en impliquant certains partenaires commerciaux de la FIFA, comme adidas.

Sur l’ensemble des compétitions d’eFootball de la FIFA, plus de 120 associations membres et plus de 16 millions de joueurs et joueuses se sont lancés sur la route des finales FIFAe sur eFootball de Konami, générant au passage plus de 1,1 milliard de vues l’an dernier, ce qui souligne la portée mondiale de l’événement. La FIFA gère donc l’un des plus importants écosystèmes d’eSport d’équipes nationales au monde, connu sous le nom de FIFAe, fondé de façon unique sur les statuts de la FIFA et sur le réseau mondial de ses associations membres.

La feuille de route de la FIFA, qui s’appuie sur ces fondations en vue de la Coupe du Monde de la FIFA™ et au-delà, comporte un certain nombre d’annonces dans le droit fil de la stratégie de football numérique, assorties d’occasions offertes aux supporters actuels et à venir de s’impliquer dans ce sport.

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