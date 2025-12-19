FIFA et Roblox étendent leur partenariat et présentent le jeu FIFA Super Soccer développé par Gamefam

L’instance dirigeante du football mondial et la plateforme Roblox – leader sur le marché du gaming immersif avec plus de 151 millions d’utilisateurs actifs quotidiens – prolongent leur partenariat

Développé avec Gamefam, éditeur spécialisé dans la conception de jeux sur le métavers, FIFA Super Soccer devient le titre officiel de la FIFA sur Roblox

L’accord s’inscrit dans la droite ligne de l’engagement de la FIFA à développer des expériences footballistiques innovantes et interactives pour les jeunes fans à l’aide des nouvelles technologies

FIFA et Roblox ont annoncé aujourd’hui le renouvellement de leur partenariat en dévoilant un nouveau jeu officiel disponible dès à présent, FIFA Super Soccer, développé avec le concours de l’éditeur Gamefam, spécialisé dans la conception de jeux sur le métavers.

Cette sortie permet à la FIFA d’affirmer sa présence grandissante dans le secteur des jeux vidéo, en poursuivant sa collaboration avec les plus grandes plateformes de gaming. L’objectif : toucher la prochaine génération d’amateurs de football à travers le monde.

Depuis l’annonce de son partenariat initial avec la FIFA en 2022, Roblox a connu une croissance sans précédent, s’imposant comme une plateforme incontournable pour toutes les marques et entités sportives. Elle attire au quotidien plus de 151 millions d’utilisateurs actifs, qui y passent près de trois heures par jour en moyenne. Par sa démarche d’innovation continue et son importance grandissante dans le domaine du sport et du divertissement, Roblox apparaît comme un partenaire idéal pour la FIFA, qui souhaite accroître sa présence dans le secteur stratégique du gaming et mieux interagir avec les amateurs de football du monde entier.

Super League Soccer, le titre phare de Gamefam qui attire en moyenne 9,5 millions d’utilisateurs actifs par mois et revendique 1,5 million de sessions quotidiennes de 11 minutes, a été rebaptisé FIFA Super Soccer, devenant ainsi le nouveau jeu officiel de la FIFA sur Roblox.

FIFA et Roblox étendent leur partenariat et présentent le jeu FIFA Super Soccer développé par Gamefam 00:43

Les gamers peuvent choisir des équipes nationales officielles et des clubs célèbres, participer à des compétitions en lien avec les plus prestigieux championnats, célébrer le compte à rebours de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et enrichir leurs avatars en débloquant des accessoires exclusifs de la FIFA et de la Coupe du Monde de la FIFA™. Cette collaboration ouvrira également des opportunités aux partenaires de la FIFA, à l’image d’adidas. Ainsi, dans le cadre de l’adidas Football Festival, il est désormais possible – et ce pendant quatre semaines – de jouer à FIFA Super Soccer en choisissant 14 clubs partenaires d’adidas, parmi lesquels Flamengo, Boca Juniors, Club América, Union Berlin et Al Nassr.

« Roblox a prouvé sa capacité à rassembler les fans et à promouvoir la culture du football », a déclaré Christian Volk, directeur de la sous-division eFootball et Jeux vidéo de la FIFA. « Travailler avec Gamefam nous permet de créer un véritable espace dédié au football sur Roblox. En plus d’accompagner notre expansion dans le domaine du gaming, cette collaboration nous aide à créer des expériences nouvelles et authentiques pour les fans, et à offrir davantage d'opportunités à nos partenaires dans la perspective de la Coupe du Monde 2026. »

« Le renouvellement de notre partenariat avec la FIFA et le lancement de FIFA Super Soccer vont donner aux ligues et aux marques encore davantage de possibilités de toucher les jeunes fans par le biais d’environnements authentiques et accessibles à tout moment. Grâce à l'énorme communauté de Roblox, qui se caractérise par son fort taux d’engagement, le sport devient une expérience quotidienne, et pas seulement liée à des événements ponctuels », a déclaré Lisa Willett, directrice senior des partenariats internationaux stratégiques chez Roblox. « Les amateurs de football se réunissent ici entre les grandes échéances. C'est ici qu'ils se préparent à vivre les grandes compétitions, qu’ils célèbrent les victoires et cultivent un lien fort avec leurs équipes et leurs footballeurs préférés. Nous nous réjouissons d’ouvrir nos portes à un nombre grandissant de partenaires. »

En juin et juillet 2025, en parallèle de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, la FIFA s’était associée à Super League Soccer, donnant lieu à l’événement de football officiel le plus retentissant jamais organisé sur Roblox, avec 20 millions de sessions de jeu et 5,5 millions d’heures d’engagement au total. C’est par la suite que Super League Soccer a été rebaptisé FIFA Super Soccer. Un sondage réalisé auprès d’un échantillon de gamers a indiqué que 61% d’entre eux avaient l’intention de regarder la Coupe du Monde des Clubs 2025, démontrant ainsi toute l’influence du jeu à l’échelle mondiale. En novembre 2024, un autre événement organisé pour promouvoir le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA avait remporté le prix « Best in Fan Engagement » lors des SportsPro Media Awards, ainsi que trois autres prix aux W3 Awards.

Ricardo Briceno, directeur des affaires commerciales de Gamefam, a ajouté : « Roblox attire les plus importantes communautés de gamers issus des générations Z et Alpha, qui ne se contentent pas seulement de regarder mais s’intéressent de près au sport, au divertissement et à la culture. Nous sommes fiers de collaborer avec la FIFA pour l’aider à faire émerger la prochaine génération de supporters grâce à FIFA Super Soccer, qui est appelé à devenir un pilier de la stratégie de la FIFA en matière de gaming. Ce jeu représente l’un des écosystèmes numériques les plus sophistiqués, et ce n’est pas un hasard s’il a été choisi pour promouvoir la plus importante Coupe du Monde de l’histoire. Si les marques souhaitent toucher les générations Z et Alpha, elles doivent être présentes sur Roblox. »

Les amateurs de football de toute la planète peuvent jouer à FIFA Super Soccer sur console, PC, mobile et tablette.