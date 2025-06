Avec le lancement mondial de FIFA Rivals, le football d’arcade s’invite sur les appareils mobiles

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, et le studio Mythical Game ont le plaisir d’annoncer le lancement mondial de FIFA Rivals, un jeu de football d’arcade sous licence officielle, disponible au téléchargement sur l’App Store et Google Play. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l'objectif de la FIFA visant à rendre l’eSport et les jeux vidéo plus accessibles afin que les supporters du monde entier puissent bénéficier d’un large éventail d’expériences numériques. Le lancement de ce jeu mobile gratuit marque une nouvelle étape dans cette perspective.

FIFA Rivals, qui profite à la fois de la licence FIFA et du savoir-faire de Mythical Games, est un jeu d’arcade dans lequel les utilisateurs peuvent bâtir leur équipe de rêve et tenter de dominer leurs rivaux dans le cadre d’événements et de championnats. Après le lancement réussi d'une première version, l'arrivée de FIFA Rivals introduit une nouvelle approche du football en ligne compétitif à travers des fonctionnalités innovantes, un mode multijoueur intense, un gameplay amélioré et un système de propriété numérique.

« Le football est un sport universel. Nous sommes heureux d’offrir à des milliards de passionnés une expérience qui procure les mêmes sensations en y ajoutant l’accessibilité d’un jeu mobile », a déclaré John Linden, PDG de Mythical Games. « FIFA Rivals se trouve à la croisée entre un jeu d’arcade dynamique, un jeu de stratégie autour de la construction de son équipe et un système d’acquisition réelle. Ce n’est que le début d’un titre qui, selon nous, fera date dans l’histoire du jeu vidéo. »

Dans FIFA Rivals, les joueurs peuvent bâtir l’équipe de leurs rêves en associant leurs joueurs, leurs équipes et leurs championnats préférés. Ils peuvent aussi participer à des matches JcJ en temps réel ou à des événements pour gravir les échelons du classement mondial. Grâce à son gameplay dynamique et ses commandes intuitives, conçues pour satisfaire tous les joueurs mobiles, le jeu permet de réaliser des gestes techniques, des tirs d’une précision incroyable et des mouvements caractéristiques de grands noms du football. Les footballeurs sont en outre associés à des articles numériques à collectionner qui peuvent être échangés sur le Marketplace Mythical.

FIFA Rivals en bref :

Un gameplay PvP nerveux pensé pour tous les utilisateurs mobiles

Une progression technique à travers des événements en temps réel et des championnats

Des articles à collectionner et à échanger grâce à la technologie blockchain, sans aucune connaissance préalable du web3