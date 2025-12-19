La France sacrée champion du monde lors des FIFAe Finals 2025 sur Rocket League

Les FIFAe Finals 2025 se sont déroulées à Riyad (Arabie saoudite) du 10 au 19 décembre
La France a remporté la FIFAe World Cup sur Rocket League
Le plus grand événement d’eFootball au monde s’est achevé sur une finale spectaculaire
La France s’est imposée en finale de la FIFAe World Cup sur Rocket League, clôturant huit jours d’une compétition d’eFootball extraordinaire à Riyad (Arabie saoudite). Composée de Zen, Vatira et Juicy, l’équipe de la France a réalisé une performance exceptionnelle dès la phase de groupes et jusqu’à la finale, faisant montre d’aptitudes incroyable, d’une parfaite alchimie et d’une résistance au stress remarquable dans les moments clés.
La compétition constitue le point d’orgue des FIFAe Finals 2025, l’événement phare d’eFootball de la FIFA. Elle a ainsi rassemblé des individus du monde entier et plusieurs jeux dans le cadre d’un seul et même événement. L’épreuve 2025 s’est distingué par de nombreux records, puisque 250 matches ont été disputés au cours des huit jours de compétition, USD 450 000 ont été distribués en dotation, des millions d’amateurs ont suivi la compétition en ligne et pu constater l’ambiance extraordinaire régnant dans une salle spécialement conçue pour l’occasion, et les réseaux sociaux ont été littéralement inondés d’interactions en lien avec la compétition. « Les FIFAe Finals de cette année ont véritablement uni le monde, rassemblant la prochaine génération d’amateurs de ce sport que nous aimons tous. En créant la plus grande vitrine mondiale pour l’eFootball et ses équipes nationales, nous avons ouvert une nouvelle ère du divertissement, laquelle associe fierté nationale, excellence et passion universelle pour le football et les jeux vidéo », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. « Bravo à tous les vainqueurs, qui ont brillé par leurs performances exceptionnelles dans une ambiance aussi inoubliable que spectaculaire. Nous encourageons toutes nos associations membres, les joueurs, les supporters et les parties prenantes à nous rejoindre en 2026 pour un nouveau chapitre passionnant, qui nous verra continuer de tout faire en sorte pour rassembler la grande famille du football. »
Par la participation de 94 pays et de millions de gamers à ces épreuves, l’écosystème FIFAe a démontré toute l’année que les compétitions d’eSport entre équipes nationales sont en train de franchir un nouveau palier. La saison s’est achevée en apothéose à la SEF Arena de Riyad, où un cadre unique et de nombreux divertissements ont porté la compétition vers de nouveaux sommets. Les FIFAe Finals 2025 ont couronné trois champions historiques :
Thaïlande – FIFAe World Cup sur eFootball™ en mode mobile
Pologne – FIFAe World Cup sur eFootball™ en mode console
France – FIFAe World Cup sur Rocket League
Vous trouverez toutes les informations concernant la compétition, y compris les résultats des matches, sur FIFA.GG.