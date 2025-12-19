La France sacrée champion du monde lors des FIFAe Finals 2025 sur Rocket League

La compétition constitue le point d’orgue des FIFAe Finals 2025, l’événement phare d’eFootball de la FIFA. Elle a ainsi rassemblé des individus du monde entier et plusieurs jeux dans le cadre d’un seul et même événement. L’épreuve 2025 s’est distingué par de nombreux records, puisque 250 matches ont été disputés au cours des huit jours de compétition, USD 450 000 ont été distribués en dotation, des millions d’amateurs ont suivi la compétition en ligne et pu constater l’ambiance extraordinaire régnant dans une salle spécialement conçue pour l’occasion, et les réseaux sociaux ont été littéralement inondés d’interactions en lien avec la compétition. « Les FIFAe Finals de cette année ont véritablement uni le monde, rassemblant la prochaine génération d’amateurs de ce sport que nous aimons tous. En créant la plus grande vitrine mondiale pour l’eFootball et ses équipes nationales, nous avons ouvert une nouvelle ère du divertissement, laquelle associe fierté nationale, excellence et passion universelle pour le football et les jeux vidéo », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA. « Bravo à tous les vainqueurs, qui ont brillé par leurs performances exceptionnelles dans une ambiance aussi inoubliable que spectaculaire. Nous encourageons toutes nos associations membres, les joueurs, les supporters et les parties prenantes à nous rejoindre en 2026 pour un nouveau chapitre passionnant, qui nous verra continuer de tout faire en sorte pour rassembler la grande famille du football. »