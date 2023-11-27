De nouvelles personnalités annoncées pour les célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Los Angeles

Dan + Shay chanteront l’hymne national des États-Unis, aux côtés de Purahei Soul, qui interprétera celui du Paraguay

L’acteur états-unien Jason Sudeikis sera présent en tant qu’ambassadeur de la Coupe du Monde 2026™

Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla complètent la liste de stars qui se produiront lors de l’événement

Pour l’entrée en lice des États-Unis dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Dan + Shay et Purahei Soul interpréteront les hymnes nationaux des deux équipes qui ouvriront le bal au Stade de Los Angeles, dans le cadre de la cérémonie d’avant-match. En tant qu’ambassadeur de la compétition, l’acteur Jason Sudeikis sera également de la partie pour accueillir les supporters et supportrices et célébrer le pouvoir fédérateur du football sur la plus grande scène mondiale.

Ce vendredi 12 juin, juste avant le grand coup d’envoi, Dan + Shay et Purahei Soul offriront aux fans un moment chargé d’émotion en interprétant respectivement les hymnes nationaux du pays hôte et du Paraguay. Les hymnes nationaux et les apparitions de l’ambassadeur interviendront dans le cadre de célébrations faisant la part belle aux stars au Stade de Los Angeles. Pour l’occasion, Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema et Tyla animeront un spectacle exceptionnel à l’image de la portée, de l’ambition et de l’influence culturelle de la Coupe du Monde 2026.

Les supporters présents au stade seront également mis à contribution. Ils auront ainsi tout intérêt à arriver tôt, car la cérémonie d'ouverture débutera à 16h30, heure locale. Le stade ouvrira ses portes quatre heures avant le coup d’envoi afin de proposer une vaste gamme d’expériences : activations exclusives, cadeaux et animations d’avant-match.