La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ introduira une cérémonie d’avant-match qui mettra à l’honneur l’ensemble des joueurs susceptibles de disputer la rencontre

Le nouveau concept de cérémonie « à 360 degrés » permettra à chaque supporter présent dans les tribunes de se sentir impliqué à l’aide de bannières aux couleurs des drapeaux nationaux et d’éléments disposés sur le terrain ; l’objectif étant d’offrir une expérience unique et immersive depuis chaque siège du stade

Les onzes titulaires et les remplaçants partageront un moment fort de la Coupe du Monde de la FIFA™ en se rassemblant au centre du terrain pour la présentation des équipes et les hymnes nationaux

Des éléments visuels – notamment des arches pour l’entrée des joueurs et des porteurs de drapeaux – attiseront les attentes, tandis que certains matches introduiront d’autres nouveautés

La FIFA a dévoilé un nouveau concept novateur en vue des cérémonies d’avant-match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, qui renforcera le lien entre les joueurs et les supporters tout en sublimant ce moment si intense et singulier.

Faisant la part belle aux supporters et aux équipes – et sur une bande-son fond tirée de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ –, la nouvelle cérémonie d’avant-match propose un concept immersif « à 360 degrés » qui transforme le stade en une immense scène. Peu importe où les supporters seront assis dans le stade, ils auront une vue unique sur les événements, notamment grâce à des bannières géantes aux couleurs des drapeaux nationaux des équipes, et à des éléments placés sur le terrain afin d’impliquer le public de manière authentique et significative.

Les joueurs, accompagnés par les escortes du programme jeunesse, entreront sur le terrain par le côté le plus proche de leur tunnel, en passant par une arche. La cérémonie d’avant-match comprendra divers éléments visuels supplémentaires, notamment une banderole placée au cœur du rond central, des porteurs de drapeaux ainsi que des éléments de marque emblématiques de la FIFA répartis sur l’ensemble du terrain.

Tous les joueurs de l’effectif à même de disputer la rencontre seront sollicités. Les deux effectifs se rassembleront autour de la banderole placée au centre du terrain pour les hymnes nationaux, afin que chacun d’entre eux – et pas uniquement les titulaires – puisse vivre toute l’émotion et la fierté de représenter son pays sur la plus grande scène footballistique qui soit.

« À mesure que la Coupe du Monde de la FIFA se développe, nous continuons d’innover et d’offrir une expérience toujours plus riche aux amateurs de football », a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La Coupe du Monde de la FIFA concerne chaque joueur et chaque supporter. C’est justement ce que cette nouvelle cérémonie d’avant-match symbolise. En se tournant les uns vers les autres au centre du terrain pendant les hymnes nationaux, les joueurs et les arbitres créeront un moment d’unité, de fierté et d’émotion qui appartiendra véritablement aux équipes et à tous les spectateurs présents dans le stade. »

Une fois les hymnes nationaux terminés, l’attention se portera sur les rituels d’avant-match habituels, notamment les poignées de main et les photos d’équipe avec les onzes de départ. Les capitaines procéderont ensuite au toss.

Lors des phases suivantes de la compétition, la cérémonie d’avant-match comprendra des éléments supplémentaires, tels qu’une fumée colorée ou des effets pyrotechniques. Par ailleurs, le programme jeunesse et le tunnel des joueurs proposeront des intégrations – traditionnelles et nouvelles – avec les partenaires commerciaux de la FIFA, grâce à la participation d’adidas, de Coca-Cola, de Kia, de Mengniu, de Quaker et de Qatar Airways.