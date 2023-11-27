De nouveaux invités spéciaux annoncés pour les célébrations de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ à Mexico

Alejandro Fernández et Tyla interpréteront respectivement les hymnes nationaux du Mexique et de l’Afrique du Sud

L’actrice, réalisatrice et productrice de cinéma mexicano-américaine Salma Hayek Pinault se joindra aux festivités en qualité d’ambassadrice de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Ryan Castro et J Balvin se produiront sur scène pour une performance exceptionnelle

Tandis que le monde entier aura les yeux rivés sur Mexico pour le match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, une pléiade d’artistes et d’invités spéciaux assurera le spectacle durant les cérémonies d’ouverture et d’avant-match organisées dans le Stade de Mexico. Les supporters sur place seront également mis à contribution. Ils auront ainsi tout intérêt à arriver tôt, car la cérémonie d'ouverture débutera à 11h30, heure locale. Le stade ouvrira ses portes quatre heures avant le coup d’envoi afin de proposer une vaste gamme d’expériences : activations exclusives, cadeaux et animations d’avant-match.

Représentant le pays hôte, Alejandro Fernández chantera l’hymne national mexicain, tandis que Tyla interprétera celui de l’Afrique du Sud, dans un moment chargé en émotion juste avant le coup d’envoi tant attendu de la compétition. Ambassadrice de la Coupe du Monde 2026, Salma Hayek Pinault prendra part à la cérémonie d’avant-match pour accueillir les fans et célébrer le pouvoir fédérateur du football sur la plus grande scène mondiale. Forts de leurs récentes collaborations, Ryan Castro et J Balvin se produiront lors de la cérémonie d’ouverture pour offrir aux supporters une performance vibrante.

À Mexico, les célébrations mettront à l’honneur le football, la musique et la culture, afin de marquer le début de la plus grande Coupe du Monde de la FIFA™ de l’histoire.

Prévue 90 minutes avant le coup d’envoi, dans le stade de Mexico, la cérémonie d’ouverture comportera des passages live de certains des grands noms de la musique ayant contribué à l’album officiel de la compétition, comme Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, les Los Ángeles Azules, Maná ou encore Shakira.

En accueillant le lever de rideau de la Coupe du Monde 2026, Mexico donnera le « la » d’une série de trois cérémonies d’ouverture, qui se poursuivra au Canada et aux États-Unis.