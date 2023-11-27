Une cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sous le signe des stars à Mexico City

La capitale mexicaine donnera le coup d’envoi du plus grand événement sportif au monde avec une cérémonie d’ouverture sans précédent

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná ou encore Tyla figurent parmi les têtes d’affiche

La culture mexicaine sera à l'honneur 90 minutes avant le coup d'envoi à travers la musique, la danse et les arts, mettant en scène des talents autochtones ainsi que des artistes folkloriques modernes.

Le jeudi 11 juin, tous les regards seront tournés vers Mexico City, où la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ s’ouvrira avec une cérémonie riche en couleurs, en musique et en symboles. Elle marquera le coup d’envoi d’une compétition qui fera vibrer à l’unisson le Canada, le Mexique et les États-Unis autour d’une seule et même passion, le football, partagée par des millions de personnes à travers le monde.

L’événement, qui se déroulera au stade de Mexico 90 minutes avant le coup d’envoi officiel de la première rencontre, réunira certaines des voix les plus marquantes de la scène musicale mondiale. Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná et Tyla feront partie des artistes invités à interpréter les chansons de l’album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ lors d’une performance qui s’annonce exceptionnelle.

Premier pays à lancer les festivités, le Mexique donnera le départ d’un triptyque de cérémonies d’ouverture qui se prolongera au Canada puis aux États-Unis au fil de la compétition. Fruits d’une collaboration créative avec Balich Wonder Studio, les cérémonies s’articuleront autour d’un même fil narratif, réinventant le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ selon les codes culturels de chacun des pays organisateurs. Au Mexique, ce concept prend forme à travers le papel picado, un art traditionnel aussi raffiné que festif, profondément associé à la joie, au patrimoine et au savoir-faire local.

« La Coupe du Monde de la FIFA est un moment de partage. La cérémonie d’ouverture en donne le ton », a rappelé Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « De Mexico à Toronto puis Los Angeles, ces cérémonies célébreront la musique, la culture et le football tout en mettant en lumière l’identité de chaque nation et l’unité qui caractérise cette compétition. C’est la meilleure manière de lancer un événement planétaire. »

Les supporters présents dans le stade participeront activement au spectacle et seront invités à arriver tôt, chaque cérémonie d’ouverture débutant 90 minutes avant le coup d’envoi, à commencer par celle à Mexico City le jeudi 11 juin à 11 h 30, heure locale. Les portes du stade ouvriront quatre heures avant le coup d’envoi afin de permettre aux supporters de profiter pleinement de l’expérience, avec des animations exclusives, des cadeaux et des divertissements d’avant-match.

Le Mexique affrontera l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, dans un stade qui entrera dans l'histoire comme étant le premier à accueillir des matches de trois Coupes du Monde de la FIFA différentes.