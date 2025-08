Les affiches de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2023™ sont désormais connues

Les matches seront retransmis en direct sur FIFA. com dans certains pays

Les équipes participantes sont : Allemagne, Angleterre, Argentine, Brésil, Burkina Faso, Canada, Équateur, Espagne, États-Unis, France, Indonésie (hôte), Japon, Mali, Mexique, Maroc, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Panama, Pologne, République de Corée, RI Iran, Sénégal, et Venezuela.

Dans le groupe A, l’Indonésie retrouvera le Maroc, le Panama et l’Équateur, qu’elle affrontera le 10 novembre en ouverture de la compétition. Le Brésil, champion en titre, a quant à lui été tiré dans le groupe C, aux côtés de l’Angleterre, de la RI Iran et de la Nouvelle-Calédonie.