La FIFA et Lenovo dévoilent plusieurs innovations alimentées par l’IA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

L’assistant Football AI Pro, des avatars de joueurs en 3D et des caméras pour arbitres nouvelle génération ont été dévoilés lors du salon Lenovo Tech World 2026

Les innovations estampillées « Football AI » s’appuient sur les capacités de l’intelligence artificielle afin d’améliorer encore les technologies d’arbitrage, de renforcer les capacités d’analyse des matches et de favoriser les interactions avec les supporters

« Football AI » concrétise l’engagement de la FIFA comme de Lenovo à moderniser et démocratiser le football grâce aux technologies numériques et à l’intelligence artificielle

À l’approche d’une Coupe du Monde de la FIFA 2026™ qui rassemblera 48 équipes et s’annonce historique à tous points de vue, la FIFA et Lenovo ont présenté une série d’innovations technologiques alimentées par l’intelligence artificielle (IA). Celles-ci ont pour but d’améliorer l’arbitrage, l’analyse des matches et la performance, mais aussi de stimuler l’intérêt des supporters.

À l’occasion du salon Lenovo Tech World 2026 – organisé le premier jour du Consumer Electronics Show (CES) à la Sphere de Las Vegas, aux États-Unis –, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le PDG de Lenovo, Yuanqing Yang, ont ainsi dévoilé des nouveautés estampillées « Football AI » comprenant l’assistant Football AI Pro, des avatars de joueurs en 3D et une version améliorée des images fournies par les caméras pour arbitres. Toutes ces technologies mettent en exergue l’importance stratégique accordée par la FIFA à l’innovation numérique et à l’IA, comme indiqué dans ses Objectifs stratégiques 2023-2027 pour un football mondial.

Une des principales innovations en vue de la Coupe du Monde 2026 est Football IA Pro, un assistant basé sur l’IA générative et conçu pour accompagner les 48 équipes participantes au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Cet outil reflète une ambition commune de favoriser l’innovation à la fois pour améliorer les performances au plus haut niveau et pour contribuer à l’équité dans un sport de plus en plus tributaire des données.

À haut niveau, l’accès à des analyses sophistiquées dépend souvent des ressources financières et techniques dont dispose une équipe. Football AI Pro entend remédier à ce déséquilibre en permettant aux 48 équipes en lice lors de la compétition reine de bénéficier des mêmes capacités d’analyse avancées, avant et après les matches.

La FIFA et Lenovo dévoilent plusieurs innovations alimentées par l’IA à l’approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 03:11

Alimenté par les solutions d’IA complètes de Lenovo et construit grâce au modèle du Lexique du football de la FIFA, Football AI Pro analyse des centaines de millions de points de données footballistiques appartenant à la FIFA pour générer des informations validées sous forme de textes, de vidéos, de graphiques et de visualisations en 3D. L’interface sera disponible en plusieurs langues et fournira des informations cohérentes pour l’ensemble de la compétition, s’appuyant sur des millions de points de données pour chaque match. Le nouvel outil pourra être utilisé avant et après les matches à des fins d’analyse, mais pas en direct.

Les avatars de joueurs en 3D générés par l’IA constituent quant à eux une avancée significative pour la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu. Les joueurs participant à la Coupe du Monde 2026 seront scannés numériquement afin de créer des modèles 3D minutieux. Chaque scan prend environ une seconde et saisit les dimensions des différentes parties du corps de manière très fidèle à la réalité, ce qui permet au système de suivre les joueurs de manière fiable lors de mouvements rapides ou obstrués.

En outre, les modèles 3D seront intégrés aux images du diffuseur hôte, ce qui permettra de présenter les décisions relatives au hors-jeu déterminées par l’assistance vidéo à l’arbitrage de manière plus réaliste et interactive pour les supporters dans les stades comme pour les téléspectateurs du monde entier.

La technologie a été testée avec succès lors de la Coupe Intercontinentale de la FIFA™ l’année dernière : les joueurs du CR Flamengo et du Pyramids FC ont ainsi été scannés avant de s’affronter en Challenger Cup de la FIFA, puis le système a été utilisé tout au long du match, démontrant sa capacité à soutenir les arbitres lors de la Coupe du Monde 2026.

La FIFA et Lenovo ont par ailleurs lancé une nouvelle itération de la caméra portative pour arbitres, qui s’appuie sur le succès rencontré par la version originale l’an dernier lors de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. À l’aide d’un logiciel de stabilisation alimenté par l’IA, les images de la caméra seront lissées en temps réel, réduisant ainsi le flou causé par les mouvements rapides. Ces images stabilisées offriront aux téléspectateurs du monde entier une perspective à la première personne de meilleure qualité, améliorant ainsi la transparence, la compréhension et l’intérêt tout au long du match.

« La Coupe du Monde 2026 sera le plus grand spectacle jamais organisé sur la planète », a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. « Sept millions de personnes assisteront aux 104 matches – 104 Super Bowls –, des dizaines de millions de supporters se rendront en Amérique du Nord pour ressentir l’ambiance de la Coupe du Monde, six milliards de téléspectateurs suivront la compétition depuis chez eux, et la Terre s’arrêtera de tourner. La FIFA et Lenovo s’appuient pleinement sur les technologies numériques et l’intelligence artificielle, sur cette ‘Football AI’, pour soutenir les équipes et les arbitres, tout en offrant une nouvelle expérience époustouflante aux supporters du monde entier. Avec l’assistant Football AI Pro, nous allons démocratiser l’accès aux données en fournissant l’ensemble d’analyses footballistiques le plus complet qui soit à toutes les équipes participantes et, bientôt, aux supporters.

La nouvelle génération de caméras pour arbitres nous montrera de nouvelles images stabilisées par l’IA pour rendre l’expérience de visionnage unique, comme si vous étiez au centre du terrain avec les joueurs.

Enfin, les avatars 3D basés sur l’IA assureront une identification et un suivi précis des joueurs, ce qui constituera une grande avancée pour la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu grâce à des images de qualité, des décisions plus rapides et une compréhension claire par tout le monde. Mais bien sûr, tout ceci n’est que le début. Les supporters du monde entier peuvent s’attendre à d’autres développements passionnants avec ‘Football AI’, car la FIFA et Lenovo continueront de créer des expériences inoubliables dans les mois et les années à venir. »