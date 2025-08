La FIFA poursuit le dialogue avec le Groupe de Travail de l’UEFA sur les Droits Humains

À la veille du 73ème Congrès de la FIFA, qui se tient à Kigali, au Rwanda, la FIFA a eu des échanges constructifs avec le Groupe de Travail de l’UEFA sur les Droits Humains. Présidée par Fatma Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA, la réunion s’est déroulée en présence de dirigeants des associations membres d’Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Finlande, Norvège, Pays de Galles, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse, ainsi que de membres de l’administration de la FIFA. Les participants ont assisté à une présentation de Michael Llamas, Président de la Sous-Commission des Droits Humains et de la Responsabilité Sociale de la FIFA, qui est revenu sur le travail positif effectué pour garantir le respect des droits humains dans le contexte de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, ainsi que sur les progrès constatés. M. Llamas a expliqué que la sous-commission a l’intention de procéder à une évaluation de l’héritage de la compétition sur le plan des droits humains, dont les résultats serviront également à la planification des futurs événements de la FIFA.

L’étude, conduite avec la plus grande transparence, s’appuiera sur les données fournies par les parties intéressées et les conclusions seront rendues publiques. Les membres du Groupe de Travail de l’UEFA se sont déclarés satisfaits de la teneur des discussions et ont confirmé leur volonté de renforcer la coopération avec la FIFA à l’avenir, afin que le football soit, chaque fois que cela est possible, un vecteur de progrès dans le domaine des droits humains.