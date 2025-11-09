Le Forum consultatif de la FIFA avec les joueuses et joueurs professionnels se réunit à Raba

Création du Forum consultatif de la FIFA avec les joueuses et joueurs professionnels

L’instance dirigeante et 30 syndicats de joueuses et joueurs ont évoqué des initiatives essentielles destinées à soutenir les athlètes du monde entier et à améliorer leur bien-être

La création d’un fonds de la FIFA permettant de soutenir financièrement les joueuses et joueurs professionnels a été validé

Une réunion organisée à Rabat (Maroc) le jour de la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025™ a donné lieu à des échanges fructueux entre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, ainsi que d’autres officiels de l’instance, et des syndicats de joueuses et joueurs du monde entier. Des membres du panel Voix des joueurs, dont le capitaine d’honneur George Weah, ainsi que plusieurs champions et championnes du monde étaient également présents pour l’occasion.

Cette réunion a rassemblé des représentants de 30 syndicats de joueuses et joueurs et s'inscrit dans la droite ligne des discussions constructives qui se sont tenues en juillet dernier à New York (États-Unis) entre la FIFA et des syndicats durant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™.

« La FIFA est déterminée à améliorer le bien-être ainsi que les conditions de travail des footballeurs et footballeuses partout dans le monde via la mise en œuvre de mesures concrètes et significatives qui auront des retombées positives sur l’avenir de notre sport », a déclaré le Président Infantino.

« Cela se traduit par les investissements substantiels réalisés par la FIFA à travers son Fonds pour les joueuses et joueurs professionnels, par la possibilité de s’impliquer au sein de divers organes de la FIFA, mais également par d’autres initiatives importantes convenues lors de ce premier Forum consultatif. Nous tenons à remercier tous les syndicats qui ont approché la FIFA afin d’ouvrir la voie à des discussions sincères. La FIFA souhaite collaborer avec tous les acteurs désireux de faire avancer les choses par le biais d’un dialogue respectueux et d’entendre les différents points de vue des personnes respectant ces valeurs. Ce mouvement a pour but de soutenir les joueuses et les joueurs, et nous sommes ravis qu’il ait vu le jour. »

Le premier accord conclu par les différents représentants présents concerne la création du Forum consultatif de la FIFA avec les joueuses et joueurs professionnels, un groupe chargé de défendre les intérêts collectifs des joueuses et joueurs professionnels à travers le monde.

Plusieurs initiatives clés portant sur le bien-être et les conditions de travail en général des joueuses et joueurs ont été ratifiées à Rabat par la FIFA ainsi que par plus de 30 syndicats du monde entier.

Repos et récupération : À la suite de la réunion de lancement organisée avec les syndicats en juillet, les mesures suivantes ont une nouvelle fois été approuvée :

une période de repos de 72 heures minimum entre chaque match ;

une période de repos/vacances de 21 jours minimum à la fin de chaque saison ;

une journée de repos par semaine ;

des mesures visant à prendre en considération les longs trajets intercontinentaux et les conditions climatiques dans lesquelles se déroulent les matches.

Ces points feront l’objet d’une consultation plus approfondie avec d’autres principales parties prenantes, en particulier dans le cadre des discussions portant sur le calendrier international des matches.

Fonds de la FIFA pour les joueuses et joueurs professionnels : La FIFA mettra en place et gérera un fonds doté de USD 20 millions pour la période 2026–2029.

L’objectif est de soutenir financièrement les joueuses et joueurs n’étant pas en mesure de percevoir leurs arriérés de salaires en raison des difficultés financières de leur club. La FIFA présentera en temps utile la réglementation y afférente, en concertation avec les syndicats de joueuses et joueurs.

Représentation des syndicats de joueuses et joueurs au sein des organes de la FIFA : Des représentant(e)s de syndicats seront par ailleurs inclus(es) dans plusieurs commissions permanentes de la FIFA afin de permettre aux joueuses et joueurs de faire entendre leur voix dans le cadre de processus de consultation au plus haut niveau.

Soutien au développement des syndicats de joueuses et joueurs : La FIFA mettra en place un mécanisme de soutien dédié aux syndicats, sous réserve du respect de critères de bonne gouvernance stricts.

Ce soutien servira au développement des activités des syndicats de joueuses et joueurs au sein de leurs juridictions nationales respectives. Une attention particulière sera accordée aux programmes axés sur l’éducation et la formation des jeunes athlètes et des joueuses et joueurs professionnels, ainsi qu'au développement et à la croissance du football féminin.

Aspects juridiques : Un groupe de travail réunissant la FIFA et les syndicats de joueuses et joueurs sera créé en vue d’aborder différentes questions juridiques via des réunions régulières et des échanges permanents. Ce groupe de travail traitera des aspects liés notamment au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, aux chambres nationales de résolution des litiges et aux contrats-types des joueuses et joueurs.