Mise à jour du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ par le Bureau du Conseil

Après consultation des confédérations, le Bureau du Conseil a décidé à l’unanimité d’amender l’article 10, alinéa 2 du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, comme suit :

« Les cartons jaunes uniques et les suspensions d’un ou deux matches non purgées résultant d’avertissements récoltés lors de différents matches de la compétition préliminaire, de cartons rouges indirects, ou de cartons rouges directs infligés pour avoir empêché l’équipe adverse de marquer, annihilé une occasion de but manifeste ou commis une faute grossière, ne sont pas reportés sur la compétition finale. Toutes les autres suspensions de match non purgées résultant de cartons rouges infligés lors de matches de la compétition préliminaire sont en revanche reportées sur la compétition finale. »

Cette décision a été prise afin de garantir que les associations membres participantes puissent aligner leur meilleure équipe sur la plus grande scène du football masculin international, tout en trouvant un juste équilibre entre le respect de l’intégrité disciplinaire et la préservation de la qualité, de l’équité et de l’attrait mondial de la compétition.