Trophées, retraite méritée et double triplé

Au programme de la revue statistique hebdomadaire de FIFA.com cette semaine : la retraite de la légende Formiga, le Belge Dries Mertens qui fait tomber les records, Zinedine Zidane qui compte plus de trophées que de défaites, Iago Aspas enfin prolifique, et Danijel Subasic qui repousse des penalties.

42

années se sont écoulées depuis que l'attaquant de la Juventus Pietro Anastasi est devenu le dernier joueur à marquer des triplés successifs en Serie A jusqu'à ce que Dries Mertens parvienne à reproduire cet exploit. L'ailier belge de 29 ans a réussi un triplé lors de la victoire 5:0 de Naples à Cagliari, et un quadruplé lors du succès des Napolitains 5:3 sur le Torino. Mertens est devenu le premier joueur de Naples à marquer quatre buts au cours du même match en Serie A depuis Giuseppe Savoldicontre Foggia il y a 39 ans. Mertens a inscrit plus de buts en championnat au cours de ses deux dernières apparitions que lors de chacune des deux dernières saisons.

21

ans de carrière pour Formigaavec le Brésil ont pris fin de la plus belle des façons . La milieu de terrain avait fait ses débuts internationaux à l'âge de 17 ans dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, en 1995. Formiga est l'une des deux joueuses à avoir participé à six éditions de cette compétition, l'autre étant la Japonaise Homare Sawa, ainsi que la plus âgée à avoir marqué dans cette épreuve. De plus, c'est la seule joueuse à avoir participé aux six éditions du Tournoi Olympique de Football Féminin. Avant d'enregistrer sa 160ème et dernière sélection contre l'Italie, Formiga a pleuré pendant l'hymne national brésilien. Ensuite, elle a aidé la Seleção à battre les Italiennes 5:3 pour remporter son sixième Torneio Internacional consécutif, dans un événement marqué par la grande première d'Emily Limacomme sélectionneuse.

12

buts au cours des 12 derniers matches qu'il a disputés : tel est le rythme d'Iago Aspas. L'attaquant de 29 ans avait débuté la saison 2016/17 avec 16 buts inscrits au cours de ses 65 apparitions précédentes en championnat. Il lui a fallu six rencontres pour ouvrir son compteur dans la présente saison. Le buteur du Celta de Vigo a ensuite trouvé la faille à neuf reprises en autant d'apparitions dans la Liga - seuls Lionel Messi etLuis Suarez ont fait mouche plus souvent que lui dans le présent exercice – et deux fois en deux matches disputés en UEFA Europa League. Iago a également marqué après être entré en cours de jeu pour sa première apparition avec l'Espagne à Wembley, avec à la clé un match nul 2:2. L'ancien joueur de Liverpool a inscrit son dernier but à ce jour pour le Celta contre l'Athletic Bilbao, ouvrant le score en deuxième période. Mais au final, les Galiciens se sont inclinés 2:1. Cela fait 10 matches d'affilée au cours desquels ils ne réussissent pas à garder leur cage inviolée.

3

trophées gagnés parZinedine Zidane depuis l'arrivée du Français aux commandes du Real Madrid il y a un an, pour seulement deux défaites au cours de la même période. Une victoire 4:2 contre Kashima Antlers a permis au vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA 1998™ d'ajouter la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA aux deux trophées qu'il avait déjà soulevés cette année, à savoir la Ligue des champions de l'UEFA et la Supercoupe de l'UEFA. Les Madrilènes ont été battus par l'Atlético de Madrid et Wolfsbourg assez vite après l'arrivée de Zidane sur le banc madrilène, mais depuis, les Merengues n'ont plus connu le goût de la défaite. Leur victoire à Yokohama a porté leur série à 37 matches consécutifs sans s'incliner. Cette finale a été la première depuis sept ans où les deux équipes sont parvenues à trouver le chemin des filets. C'est également la plus prolifique de l'histoire de la compétition, à égalité avec la confrontation entre l'AC Milan etBoca Juniors en 2007 (victoire 4:2 des Italiens). Le Real est par ailleurs devenu la deuxième équipe dans l'histoire du tournoi à s'imposer en finale après avoir été menée au score. La première est le FC Barcelone, il y a sept ans contre Estudiantes. Cristiano Ronaldo est quant à lui devenu le premier joueur de l'histoire réussir un triplé en finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Le Brésilétait jusqu'à la finale de 2016 le pays qui comptait le plus de trophées dans le Mondial des Clubs. Depuis le sacre du Real Madrid, c'est l'Espagne qui peut revendiquer cette distinction, avec cinq triomphes.

0

défaite à domicile au cours d'une année calendaire : c'est ce que le Borussia Dortmund vient de réussir pour la troisième fois de son histoire. Le BVB avait accompli cet exploit en 1965 et 2002. Les hommes entraînés par Thomas Tuchel se sont retrouvés menés au score 1:0 pour la septième fois consécutive, mais un but d'Ousmane Dembélé leur a permis d'enregistrer un quatrième match nul successif. Ce résultat porte à 29 leur série de matches sans défaite à domicile en Bundesliga, avec un bilan de 17 victoires et huit matches nuls, toutes compétitions confondues, devant leur public en 2016. Seul bémol, cela fait cinq ans de suite que Dortmund n'arrive plus à gagner son dernier match de la saison.

En bref 90 buts marqués par Besart Berisha en A-League. En inscrivant le but de la victoire pour Melbourne Derby, l'attaquant albanais s'est ainsi porté à la hauteur du record de tous les temps détenu jusque-là par Archie Thompson.