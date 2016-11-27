Préparez les bougies pour...

FIFA.comrevient sur le parcours d'une nouvelle série de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine, à l'image de Gary Lineker qui aura 56 ans ce mercredi.

53

ans(27 novembre) - Roland Nilssona participé avec la Suède à deux Coupes du Monde de la FIFA™ : Italie 1990 et États-Unis 1994, où il a terminé troisième. Il a également disputé les UEFA EUROS 1992 et 2000, et le Tournoi Olympique de Football Masculin, Séoul 1988. Après des débuts à Helsingborg, Nilsson a remporté trois championnats et une Coupe de l'UEFA avec Göteborg. Avec Sheffield Wednesday, il a brandi une FA Cup et une Coupe de la Ligue. De retour à Helsingborg, il y a été couronné à nouveau champion de Suède. Après un passage à Coventry City, il a fini sa carrière sous le maillot du GAIS Göteborg. En 1996, Nilsson a été désigné joueur de l'année en Suède. En tant qu'entraîneur, il a dirigé GAIS, Malmö et Copenhague.

44

ans(28 novembre) - Hiroshi Nanami a aidé le Japon à réaliser son rêve de Coupe du Monde en participant à la campagne de qualification réussie pour France 1998, puis a joué les trois matches de son pays dans cette épreuve. Il a ensuite disputé la Copa América 1999 ainsi que les Coupes d'Asie 1996 et 2000, où il a remporté le titre continental. Avec Jubilo Iwata, Nanami a remporté trois championnats et une Ligue des champions de l'AFC. Il a également défendu les couleurs de Tokyo Verdy et de Venise (Italie), avant d'entraîner Jubilo Iwata.

41

ans(29 novembre)- Redha Tukara participé avec l'Arabie Saoudite aux Coupes du Monde 2002 et 2006. Il a également disputé les Coupes d'Asie 2004 et 2007, où les Faucons ont atteint la finale. Après des débuts avec Ohud puis Al-Shabab, il s'est révélé avec Al-Ittihad, où il a remporté deux Ligues des champions asiatiques de suite et terminé quatrième de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2005. Après avoir remporté de nombreux titres nationaux avec les Tigres en dix ans, il a annoncé sa retraite.

56

ans(30 novembre) - Gary Linekera participé avec l'Angleterre aux Coupes du Monde 1986, où il a inscrit six buts, et 1990, où il s'est contenté de quatre tout en atteignant la quatrième place sur le plan collectif. Avec les Trois Lions, il a également disputé les UEFA EUROS 1988 et 1992. Après avoir remporté le championnat de deuxième division avec Leicester City, Lineker a brandi un Community Shield avec Everton. Il a ensuite signé au FC Barcelone, où il a remporté une Coupe du Roi et une Coupe des Coupes. De retour en Angleterre, il a brandi une FA Cup avec Tottenham. Sur le plan individuel, il a terminé meilleur buteur de Premier League avec trois équipes différentes. Lineker a fini sa carrière au Japon, avec Nagoya Grampus.

62

ans(1er décembre)- Tedj Bensaoulaa contribué à la qualification de l'Algérie pour Espagne 1982 et Mexique 1986. En Espagne, il a inscrit un but devant le Chili lors de la victoire (3:2), pour trois matches joués. Au Mexique, il n'a disputé qu'un match. Il a permis aux Fennecs de terminer deuxièmes de la Coupe d'Afrique des Nations 1980 et troisièmes de l'édition 1984. En 1980, Bensaoula a participé aux Jeux Olympiques. Dans sa carrière, il a porté les maillots de l'US Hammam Bou Hadjar, du Mouloudia Oran, du Havre, où il a été champion de deuxième division, et de Dunkerque.

45

ans(2 décembre) - Ali Reza Mansourian a aidé l'Iran à retrouver la Coupe du Monde après une longue absence, à France 1998, où il a participé à deux matches avant l'élimination dès le premier tour. En 1996, il a terminé troisième de la Coupe d'Asie. Dans son pays, il a joué pour Esteghlal, où il a décroché deux championnats et deux Coupes. Après un passage en Grèce pour défendre les couleurs de Skoda Xanthi et Apollon Smyrnis, il est parti pour l'Allemagne et Sankt Pauli. Mansourian a ensuite fini sa carrière à Esteghlal, le club de ses débuts. Il y a ensuite été entraîneur assistant, avant de diriger lui-même l'équipe puis d'entraîner Naft Téhéran.

52