Préparez les bougies pour…

FIFA.com revient sur le parcours de célébrités mondiales du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine. Marinette Pichon fêtera notamment ses 41 ans ce samedi 26 novembre, alors qu'Eduardo Vargas a 27 ans ce dimanche.

27

ans(20 novembre)- Eduardo Vargasa remporté la Copa América deux années de suite avec le Chili, en 2015 et 2016, terminant à chaque fois meilleur buteur de la compétition (à égalité avec le Péruvien Guerrero en 2015). Il participe actuellement aux qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Vargas a inscrit un but en quatre matches lors de Brésil 2014, avant l’élimination en huitièmes de finale face au Brésil. Après des débuts à Cobreloa, il a remporté deux championnats du Chili et une Copa Sudamericana avec Universidad de Chili. Avec Naples, il a brandi une Coupe d’Italie. Il est ensuite passé par Grêmio, Valence, Queens Park Rangers et Hoffenheim. Vargas a été désigné joueur de l’année 2011 au Chili.

44

ans(21 novembre)- Ian Goodisona aidé la Jamaïque à disputer sa seule et unique Coupe du Monde en date, France 1998, lors de laquelle elle a enregistré une victoire et deux défaites. Il a disputé avec les Reggae Boys 46 matches de qualifications pour la reine des compétitions, pour plus de 100 sélections au total et deux participations à la Gold Cup. Après des débuts à Olympic Gardens, dans son pays natal, il a signé dans le club anglais de Hull City. Suite à deux saisons en Jamaïque avec Seba United, il est retourné en Angleterre pour défendre les couleurs des Tranmere Rovers.

34

ans(22 novembre) - Yakubu Ayegbeni a participé avec le Nigeria à la Coupe du Monde 2010, lors de laquelle il a inscrit un but en trois matches. Il a également disputé avec les Super Eagles quatre Coupes d’Afrique des Nations, dont il a fini trois fois troisième. Ayegbeni a inscrit un but au Tournoi Olympique de Football Masculin, Sydney 2000. Avec le Maccabi Haïfa, il a remporté deux championnats et une Coupe d’Israël. Avec Portsmouth, il s’est contenté d’un titre de deuxième division anglaise. Il a atteint, sous le maillot de Middlesbrough, la finale de la Coupe de l’UEFA, perdue face à Séville. Ayegbeni a également défendu les couleurs d’Everton, Leicester City, Blackburn Rovers, Reading, Guangzhou, Al Rayyan (Qatar) et Kayserispor (Turquie).

75

ans(23 novembre) - Alan Mullery a disputé avec l’Angleterre la Coupe du Monde 1970, dont il a joué quatre matches, marquant en quart de finale face à l’Allemagne. Il a terminé en 1968 troisième de l’UEFA EURO avec les Three Lions. Il a porté les maillots de Fulham et de Tottenham, avec qui il a brandi la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Coupe de l’UEFA. Il a été élu joueur de l’année 1975 en Angleterre.

58

ans(24 novembre)- Roy Aitken a participé avec l’Écosse à Mexique 1986 et Italie 1990, sans oublier deux UEFA EUROS U-21. Il a porté les maillots du Celtic Glasgow, de Newcastle, de St Mirren et d’Aberdeen. Il a ensuite été entraîneur de ce dernier club pendant deux ans.

64

ans (25 novembre)- Gabriele Orialia pris part avec l’Italie à la Coupe du Monde 1982, où elle a décroché sa troisième couronne mondiale. Il y a disputé cinq matches, dont la mémorable finale face à l’Allemagne. Oriali a également terminé quatrième de l’UEFA EURO 1980. En plus de dix ans à l’Inter Milan, il a remporté deux championnats et deux Coupes d’Italie. Il a ensuite fini sa carrière avec la Fiorentina.

41