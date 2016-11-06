Préparez les bougies pour…

Comme chaque semaine, FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir, à l'image d'Alessandro Del Piero qui fêtera ses 42 ans ce mercredi 9 novembre.

41

ans (6 novembre) - Anne Nielsena participé avec le Danemark à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™, Suède 1995 et RP Chine 2007, pour un bilan de deux buts en sept matches. Elle a également disputé trois UEFA EUROS et participé au premier Tournoi Olympique de Football Féminin, en 1996. Nielsen a porté le maillot de nombreux clubs, dont Brondby, avec qui elle a remporté un championnat et une Coupe du Danemark. Elle a été élue joueuse de l’année 2003 dans son pays.

72

ans(7 novembre)- Gigi Rivaa disputé avec l’Italie deux Coupes du Monde de la FIFA™ consécutives : Mexique 1970, où il a marqué trois buts en six matches et perdu en finale face au Brésil, et Allemagne 1974, où il a joué deux rencontres. Il a marqué en 1968 le but ouvrant le chemin de la victoire face à la Yougoslavie en finale du premier UEFA EURO remporté par son pays. Après des débuts avec Legnano, Riva a permis à Cagliari de retrouver la Série A, puis de remporter un Scudetto en 1970. Sur le plan individuel, il a fini trois fois meilleur buteur de Série A.

40

ans(8 novembre)- Jaouhar Mnariétait de la dernière apparition de la Tunisie en Coupe du Monde, à l’occasion d’Allemagne 2006, où il a disputé les trois matches de son pays et inscrit un but face à l’Espagne. Il a été en 2004 l’un des artisans du premier succès des Aigles de Carthage en Coupe d’Afrique des Nations. Grâce à ce titre, la Tunisie a participé à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2005, pendant laquelle Mnari a joué trois matches. Il a ensuite disputé les CAN 2006 et 2008. Après des débuts à Monastir, Mnari a signé à l’Espérance de Tunis, avec qui il a collectionné les titres nationaux. Il est ensuite parti pour l’Allemagne et Nuremberg, où il a brandi une Coupe nationale, avant de terminer sa carrière à Francfort.

42

ans(9 novembre)- Alessandro Del Piero est devenu une légende du football italien en remportant la quatrième Coupe du Monde de son pays, lors d’Allemagne 2006, où il a joué cinq matches, inscrit un but en demi-finale et marqué son tir au but en finale face à la France. Il avait déjà participé aux éditions 1998 et 2002, avec moins de réussite. En quatre participations consécutives à l’UEFA EURO, il a atteint une fois la finale, en 2000. Dans sa jeunesse, Del Piero a disputé la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 1991 et remporté deux EUROS U-21. Après des débuts à Padoue, Del Piero s’est engagé avec la Juventus de Turin, y remportant tous les titres possibles et imaginables. À la recherche de nouvelles aventures, Del Piero a joué à Sydney, puis au Delhi Dynamos. Sur le plan individuel, il a terminé meilleur buteur de Série A, de Série B et de la Ligue des champions de l’UEFA.

24

ans (1 novembre)- Andressa Alvesa disputé trois matches sous le maillot du Brésil lors de la Coupe du Monde Féminine 2015, inscrivant le but de la victoire face à l’Espagne au premier tour. Elle a ensuite pris part à toutes les rencontres de son pays au Tournoi Olympique de Football Féminin, Rio 2016 et trouvé le chemin des filets face à la RP Chine. Plus jeune, Alves a participé aux Coupes du Monde U-20 2010 et 2012. Après des débuts à Centro Olimpico, Ferrovaria et San José, au Brésil, elle a porté le maillot de Montpellier, avant de signer à Barcelone en début de saison.

26

ans(11 novembre) - Georginio Wijnalduma pris part aux sept matches des Pays-Bas lors de Brésil 2014, où son but a notamment permis aux Néerlandais de dominer le Brésil dans le match pour la troisième place. Formé au Feyenoord Rotterdam, il y a joué cinq saisons et brandi une Coupe nationale, avant de remporter le championnat et la Coupe avec Eindhoven. Wijnaldum est ensuite parti pour la Premier League, où il a défendu les couleurs de Newcastle la saison dernière, avant de porter le maillot de Liverpool cette saison. Sur le plan individuel, il a été élu joueur de l’année 2015 dans son pays.

31