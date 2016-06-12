Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente une nouvelle série de célébrités mondiales du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

33

ans (12 juin) Christine Sinclair est entrée dans l’Histoire du football féminin en participant avec le Canada à quatre éditions d’affilée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, de 2003 à 2015, avec un bilan de neuf buts en 17 matches. À la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en 2002, elle a atteint la finale, et reçu le Ballon et le Soulier d’Or adidas (dix buts). Sinclair a également représenté son pays aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012, l’édition londonienne l’ayant vue prendre la troisième place avec le Canada et terminer meilleure buteuse du tournoi. Elle est devenue la meilleure buteuse du monde, devant l’Américaine Mia Hamm et occupe actuellement la deuxième place au niveau des matches internationaux disputés, derrière la retraitée Abby Wambach.

35

ans (13 juin) Guy Demel a contribué à la première qualification de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du Monde de la FIFA™, mais il n’est pas entré en jeu à Allemagne 2006. Il s’est rattrapé en 2010 en Afrique du Sud. Avec les Éléphants, il a participé aux éditions 2006 et 2010 de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, atteignant la finale en 2006. Après des débuts à Nîmes, Demel a signé au Borussia Dortmund, où il a remporté une Bundesliga. Il est ensuite resté six saisons à Hambourg, avant de signer à West Ham, club avec lequel il est monté en Premier League. L’année dernière, il s’est engagé avec le club écossais de Dundee United.

38

ans (14 juin) Cathrine Sorensen a participé avec le Danemark à la Coupe du Monde Féminine 2007, où elle a marqué la moitié des quatre buts de son équipe, face à la Nouvelle-Zélande et la RP Chine, durant les trois matches du premier tour. Au niveau continental, elle a disputé trois Championnats d’Europe féminins de l’UEFA consécutifs, pour un bilan de deux buts en dix matches. Sorensen a joué à Brondby et au Fortuna Hjorring au Danemark, à Linkӧpings en Suède, et à Sydney, où elle a remporté deux championnats d’Australie.

52

ans (15 juin) Gu Sang-Bum a permis à la République de Corée de se qualifier pour Italie 1990, où il a joué deux matches, puis pour États-Unis 1994, où il a été sélectionné sans entrer en jeu. En 1988, il a atteint la finale de la Coupe d’Asie de l’AFC, perdue aux tirs au but face à l’Arabie Saoudite. Cette année-là, il a eu l’honneur de représenter son pays aux Jeux Olympiques de Séoul. En clubs, Sang-Bum a remporté un championnat de République de Corée avec Séoul (Lucky-Goldstar), avant de passer par Daewoo Royals puis de terminer sa carrière aux Pohang Atoms. En tant qu’entraîneur, cet ancien défenseur a dirigé plusieurs clubs sud-coréens.

40

ans (16 juin) Edwin Tenorio a laissé sa trace dans l’Histoire de la sélection équatorienne en contribuant aux qualifications pour Corée/Japon 2002 puis Allemagne 2006, avec un total de six matches de phase finale joués et une qualification pour le deuxième tour en 2006. Il a également participé à trois Copas América d’affilée et une Gold Cup. Champion d’Équateur avec la Liga de Quito et le Deportivo Quito, il a aussi porté les maillots d’Aucas, d’Imbabura et de Barcelona. Tenorio a aussi défendu les couleurs de Jorge Wilstermann (Bolivie), de Veracruz (Mexique) et du Deportivo Pereira (Colombie).

51

ans (17 juin) José Herrera peut se targuer d’avoir participé au couronnement de l’Uruguay à la Copa América 1995, où il a joué les six matches de son pays avant la victoire en finale face au Brésil dans le stade Centenario. En 1990, il a disputé les trois matches de la Celeste au premier tour de la Coupe du Monde. En clubs, Herrera a défendu les couleurs de Penarol, du Racing Club et des Montevideo Wanderers. À l’étranger, il a tenté sa chance à Cagliari et l’Atalanta de Bergame (Italie), à Cruz Azul (Mexique), à Figueres (Espagne) et au Shandong Luneng (RP Chine).

42