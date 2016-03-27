Préparez les bougies pour…

FIFA.com revient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

28

ans (27 mars) - Atsuto Uchidaa disputé la Coupe du Monde de la FIFA™ avec le Japon, en 2014. Au Brésil, il a joué les trois matches de son équipe avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il a également participé à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013, à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2007 et aux Jeux Olympiques 2008. En 2011, il a brandi la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC. Après avoir gagné trois championnats, une Coupe de l’Empereur et deux Supercoupes du Japon avec Kashima Antlers, Uchida a signé à Schalke 04, où il a conquis une Coupe et une Supercoupe d’Allemagne.

51

ans (28 mars) - Steve Bulla pris part avec l'Angleterre à Italie 1990 alors qu’il évoluait dans une équipe de deuxième division. Dans cette compétition où les Trois Lions ont terminé quatrièmes, il a disputé les trois matches du premier tour et un autre pendant la seconde phase. Après des débuts à Tipton Town, Bull est passé par West Bromwich Albion, avant de poser ses valises à Wolverhampton, où il a joué 13 saisons. Il a passé une dernière saison à Hereford United.

52

ans (29 mars) - Junior Negaoest l’une des légendes du beach soccer. Il a en effet disputé les quatre premières Coupes du Monde de Beach Soccer de la FIFA avec le Brésil, terminant troisième dans la première, avant de remporter le titre mondial en 2006, 2007 et 2008. Son bilan dans cette compétition est de 21 victoires et deux nuls, avec 18 buts inscrits. Il a été sélectionneur du Brésil lors des deux dernières éditions, décrochant la troisième place de Tahiti 2013 et une accession aux quarts de finale de Portugal 2015.

44

ans (30 mars) - Harold Lozanoa disputé avec la Colombie États-Unis 1994, où il a inscrit un but face à la Suisse, et France 1998. Il a également terminé troisième des Copas América 1993 et 1995. Sa participation à l’édition 1999 s’est en revanche révélée plus anecdotique. En 2003, il a représenté son pays en Gold Cup de la CONCACAF. Après avoir remporté un championnat colombien avec l’America Cali, il est parti pour Valladolid. Passé à Majorque, il a remporté la Coupe d’Espagne. Lozano a également décroché un championnat du Mexique avec Pachuca.

77

ans (31 mars) - Karl-Heinz Schnellingera disputé avec la RFA quatre éditions de la Coupe du Monde d’affilée : 1958, dont il a terminé quatrième, 1962, 1966, dont il a atteint la finale, et 1970, dont il a fini troisième. C’est avec Cologne qu’il s’est révélé en remportant une Bundesliga. Schnellinger a également évolué à l’AS Rome, où il a brandi la Coupe d’Italie, et à l’AC Milan, où il a remporté un championnat, trois Coupes d’Italie, une Coupe d’Europe des Clubs Champions, une Coupe Intercontinentale et deux Coupes d’Europe des vainqueurs de Coupe. Sur le plan individuel, le défenseur a été désigné une fois Joueur ouest-allemand de l’année. Il a également terminé troisième du Ballon d’Or.

34

ans (1er avril) - Robert Vittek a contribué à la qualification de à la Slovaquie pour sa première Coupe du Monde, en 2010. En Afrique du Sud, il a inscrit quatre buts en quatre matches et grandement contribué à l’accession de son équipe à la seconde phase du tournoi. Après des débuts au Slovan Bratislava, il a signé à Nuremberg, où il a remporté le championnat de deuxième division et la Coupe d’Allemagne. Il est ensuite passé par Lille, Ankaragücü, Trabzonspor et Istanbul, avant de retrouver le club de ses débuts, où il a remporté un championnat de Slovaquie. Sur le plan individuel, Vittek a été désigné une fois Joueur slovaque de l’année.

33