Préparez les bougies pour...

Comme chaque semaine, FIFA.com revient sur le parcours de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir, à l'image de Paul Pogba qui aura 23 ans ce mardi 15 mars.

73

ans (13 mars) - Giancarlo De Sisti a participé avec l’Italie à la Coupe du Monde de la FIFA, Mexique 1970™, où il a joué six matches et perdu la finale face au Brésil. Deux ans plus tôt, il a permis à l’Italie de remporter son premier UEFA EURO. Avec l’AS Rome, il a décroché une Coupe d’Italie et une Coupe des villes de foires en dix saisons. Avec la Fiorentina, De Sisti a conquis un Scudetto, une Coupe d’Italie et une Coupe Mitropa en neuf saisons. En tant qu’entraîneur, il a pris les rênes de la Fiorentina, de l'Udinese et d'Ascoli.

54

ans (14 mars) - Bruno Bellone a contribué au premier succès de la France à l’UEFA EURO 1984. Il a notamment marqué le but de la victoire face à l’Espagne. Il a également disputé les Coupes du Monde 1982, où les Bleus ont fini quatrièmes, et 1986, où ils sont montés sur la troisième marche du podium. Bellone a passé l’ensemble de sa carrière dans l’Hexagone : avec Monaco, il a remporté un championnat et une Coupe de France. Il a également porté les couleurs de Cannes et Montpellier.

23

ans (15 mars) - Paul Pogbaa remporté la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2013. Il est aussi reparti avec le Ballon d’Or adidas du tournoi. Il a ensuite été sélectionné en équipe de France A, avec laquelle il s’est qualifié pour Brésil 2014. Dans la foulée, il s'est adjugé le prix du Jeune Joueur Hyundai de la Coupe du Monde. Après avoir fait ses gammes dans les équipes de jeunes de Manchester United, il a disputé les UEFA EUROS U-17 et U-19. Il n’a pas joué plus de trois matches avec les Red Devils avant de signer à la Juventus, où il s’est révélé. Avec la Vieille Dame, il a remporté trois championnats, une Coupe, deux Supercoupes d’Italie et atteint la finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Il livre actuellement sa quatrième saison à Turin.

37

ans (16 mars) - Édison Méndez a participé à la première qualification de l’Équateur pour la Coupe du Monde, en 2002. En Corée et au Japon, il a inscrit le but de la première victoire de son pays dans cette compétition, face à la Croatie. Il a ensuite disputé les éditions 2006 et 2014. Au niveau continental, il a participé à quatre Copas América d’affilée, entre 2001 et 2011. En club, Méndez a remporté le championnat d’Équateur et la Copa Sudamericana avec la Liga de Quito. Il a également porté les maillots du Deportivo Quito, d'Emelec et d'El Nacional. Au Mexique, il a défendu les couleurs d’Irapuato et Santos Laguna. Il a également effectué un passage au Brésil, à Atlético Mineiro, ainsi qu'un autre en Colombie, à Santa Fe. Avec le PSV Eindhoven, Méndez a été couronné deux fois champion des Pays-Bas.

40

ans (17 mars) - Alvaro Recoba a contribué au retour de l'Uruguay à la Coupe du Monde, à Corée/Japon 2002. En Asie, il a inscrit un but au premier tour. L'attaquant a aussi disputé la Coupe des Confédérations de la FIFA 1997 et les Copas América 1997 et 2007. En Uruguay, il a évolué à Danubio et au Nacional, où il a remporté deux championnats. Avec l’Inter Milan, Recoba a décroché deux Coupes, deux Supercoupes et deux championnats d’Italie (retirés à la Juventus), sans oublier une Coupe de l’UEFA. En Italie, il a également défendu les couleurs de Venise et du Torino. Il a aussi effectué un passage à Panionios, dans le championnat grec.

39

ans (18 mars) - Willy Sagnola disputé avec la France la Coupe du Monde 2006, perdue en finale aux tirs au but face à l’Italie, et les Coupes des Confédérations 2001 et 2003, qu'il a toutes les deux remportées. Au niveau continental, le latéral a disputé les UEFA EUROS 2004 et 2008. Plus jeune, il a participé à la Coupe du Monde U-20 1997. Après des débuts à Saint-Étienne, Sagnol a remporté une Ligue 1 et deux Trophées des champions avec Monaco. Il a ensuite signé au Bayern Munich, où il a remporté cinq championnats, quatre Coupes d’Allemagne, deux Coupes de la Ligue, une Ligue des champions et une Coupe Intercontinentale. Une fois les crampons raccrochés, il a entraîné la sélection française U-21, avant de signer à Bordeaux, où il officie toujours.

31