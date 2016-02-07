Préparez les bougies pour...

FIFA.com poursuit son tour d’horizon des stars du ballon rond qui souffleront leurs bougies la semaine prochaine, à l'image de Memphis Depay qui fêtera ses 22 ans ce samedi 13 février.

39

ans(7 février) - Tsuneyasu Miyamoto a participé avec le Japon à deux Coupes du Monde de la FIFA™ d’affilée, Corée/Japon 2002 et Allemagne 2006, aux Coupes des Confédérations de la FIFA 2003 et 2005, à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 1997 et à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 1993, sans oublier le Tournoi Olympique de Football Masculin, Sydney 2000. Il a été un des principaux artisans de la conquête de la Coupe d’Asie de l’AFC 2004. Il a aussi conquis un titre de champion du Japon. Par la suite, il a été couronné champion d’Autriche avec le Red Bull Salzbourg. Après trois saisons en Europe, il est rentré au Japon pour défendre les couleurs de Vissel Kobe.

84

ans (8 févier)- Horst Eckela brandi la première Coupe du Monde de la RFA en 1954. En Suisse, il a disputé les six matches de son pays. Quatre ans plus tard, il a terminé quatrième en Suède. Eckel fait partie des joueurs phares de l’histoire de Kaiserslautern, auquel il a offert ses deux premiers titres de champion. Il a également porté le maillot de Röchling Völklingen. Une fois les crampons raccrochés, il est devenu entraîneur du club.

37

ans(9 février) - Ânderson Polga a disputé Corée/Japon 2002. En Asie, il y a remporté le cinquième titre mondial du Brésil et joué deux matches. Après avoir décroché deux championnats gauchos et une Coupe du Brésil avec Grêmio, il a signé au Sporting Portugal, où il a remporté deux Coupes et deux Supercoupes du Portugal, tout en perdant en finale de l'UEFA Europa League face au CSKA Moscou. Après neuf saisons dans la capitale portugaise, il est rentré au Brésil pour porter le maillot de Corinthians, avec lequel il a brandi la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2012.

37

ans(10 février)- Gabria fait partie de la jeune génération dorée du football espagnol qui a brandi la Coupe du Monde U-20 1999 au Nigeria. Dans cette compétition, il a disputé les sept matches de son équipe et inscrit trois buts, deux face au Brésil et un face au Japon en finale. L’année suivante, il a décroché la médaille d’argent au Tournoi Olympique de Footbal Masculin, Sydney 2000. Formé au FC Barcelone, il y a fait ses premiers pas en tant que professionnel et y a remporté deux championnats, une Supercoupe d’Espagne et une Ligue des champions de l’UEFA. Il a ensuite signé à l’Ajax Amsterdam, où il a brandi deux Coupes et deux Supercoupes des Pays-Bas. Le milieu de terrain a ensuite tenté sa chance dans le club qatari d’Umm Salal, avant d'effectuer des passages à Sion et Lausanne.

40

ans(11 février)- Ricardoa participé avec le Portugal à deux Coupes du Monde d’affilée : Corée/Japon 2002, où il est resté sur le banc des remplaçants, et Allemagne 2006, où il a gardé les cages de son pays à chaque match et terminé quatrième. Il a aussi disputé les UEFA EUROS 2004, perdu en finale face à la Grèce, et 2008. C’est avec Boavista qu’il s’est révélé en décrochant un championnat, une Coupe et une Supercoupe du Portugal. Il a ensuite conquis une Coupe du Portugal et atteint la finale de l'Europa League avec le Sporting Portugal. La suite de sa carrière l'a mené au Real Betis, à Leicester City, Vitoria et Olhanense.

47

ans(12 février)- Hong Myungboa disputé quatre Coupes du Monde d’affilée : Italie 1990, États-Unis 1994, France 1998 et Corée/Japon 2002, pour un bilan de deux buts en 16 matches. Il a aussi participé à la Coupe des Confédérations 2001 et terminé troisième de la Coupe d’Asie 2000. Avec Pohang Steelers, Hong a remporté un championnat, une Coupe de la Ligue, une Coupe de République de Corée et une Ligue des champions de l’AFC. Avec Kashiwa Reysol, il a brandi la Coupe de la Ligue japonaise. Il a également joué pour Los Angeles Galaxy. En tant qu’entraîneur, il a dirigé la République de Corée en Coupe du Monde U-20 2009 et décroché la médaille de bronze au Tournoi Olympique de Football Masculin, Londres 2012. L'ancien défenseur a ensuite été nommé à la tête de l’équipe A, avec laquelle il a disputé Brésil 2014. Il entraîne actuellement Hangzhou Greentown.

22