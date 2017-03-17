Longévité, efficacité et perspicacité

Un tir du rond central, deux triplés historiques et des habitués des joutes continentales figurent en bonne place dans la dernière revue statistique de FIFA.com, au même titre qu'une judicieuse décision de troquer une carrière dans l'immobilier contre une paire de gants.

175

apparitions dans les différentes compétitions de clubs continentales, c'est ce qu'affiche le compteur d'Iker Casillas. Le gardien espagnol a battu le record de Paolo Maldini. Les deux hommes devancent Xavi (173), Clarence Seedorf (163) et Raul (161). Lors du match entre le FC Porto et la Juventus, Casillas a trouvé face à lui Gianluigi Buffon, qui disputait son 103ème match de Ligue des champions de l'UEFA. Le portier italien en a profité pour rejoindre Oliver Kahn au troisième rang des gardiens les plus actifs dans cette compétition, derrière Casillas (164) et Victor Valdes (106). Paulo Dybala a converti son quatrième penalty en trois matches pour offrir la victoire à la Juve. De son côté, Buffon a conservé ses cages inviolées, de sorte que la Vecchia Signora n'a concédé que deux buts sur la route des quarts de finale. Les sept autres formations encore en lice en ont encaissé au moins le double.

142

sorties consécutives en MLS, tel est le nouveau record établi par Luis Robles. Le portier de 32 ans avait pourtant bien failli abandonner le football pour devenir agent immobilier, avant de répondre favorablement à l'offre des New York Red Bulls en 2012. L'Américain efface au passage la marque du milieu de terrain Chris Klein, omniprésent entre 2005 et 2009. Robles a fêté l'événement en demeurant invaincu pour la première fois en six matches. Depuis le début de l'année 2017, le club basé à Harrison a engrangé six points sur six. Robles n'a pas manqué une seule rencontre de championnat depuis ses débuts, en septembre 2012.

84

ans, c'est le temps qu'il fallait remonter pour trouver trace d'un match dans lequel plusieurs joueurs de l'Inter Milanavaient réussi un triplé. En 1933, les futurs champions du monde Attilio Demaria et Giuseppe Meazza avaient tous deux fait mouche à trois reprises pour battre Casale 9:0. Contre l'Atalanta Bergame ce 12 mars 2017, il n'a fallu que 26 minutes à Mauro Icardi pour devenir le triple buteur le plus rapide à compter du coup d'envoi depuis Benito Lorenzi, auteur d'un triplé en 18 minutes contre Lucchese en 1947. L'Argentin de 24 ans a touché la cible à deux reprises ou plus dans sept matches de Serie A cette saison, mieux qu'aucun autre pensionnaire des cinq grands championnats européens. Ever Banega, qui n'avait jamais marqué plus d'un but par match dans sa carrière, s'est adjugé l'autre coup du chapeau de la journée, contribuant ainsi à la large victoire (7:1) des Nerazzurri.

50

mètres, c'est la distance depuis laquelle Memphis Depay a marqué. Le Néerlandais de 23 ans a récupéré le ballon à l'entrée de la moitié de terrain de Toulouse avant de pivoter et de décocher une frappe lobée qui n'a laissé aucune chance à Alban Lafont. Son doublé personnel a permis de creuser encore l'écart (4:0). Depay, qui n'avait marqué que deux buts en 33 sorties en Premier League, n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis un an avant de rejoindre Lyon. Désormais, son compteur affiche cinq buts en neuf matches. En 2017, les Lyonnais ont inscrit en moyenne 4,1 buts par match au Parc OL. Les Gones n'ont plus perdu à domicile contre Toulouse en Ligue 1 depuis qu'Édouard Wojciak avait échappé au marquage de Jean Djorkaeff pour inscrire l'unique but d'un match disputé au stade de Gerland en 1966.

12

buts ont été inscrits lors du duel opposant Manchester Cityà l'AS Monaco, soit un de moins que le record de la Ligue des champions en la matière. En 2009, le Bayern Munich avait battu le Sporting Portugal 12:1. L'équipe entraînée par Leonardo Jardim s'est qualifiée en vertu de la règle des buts marqués à l'extérieur, devenant au passage la première formation à valider son billet pour la suite du tournoi après avoir concédé cinq buts à l'aller. Kylian Mbappéa ouvert le score au stade Louis II. Il a ainsi rejoint le cercle très fermé des joueurs de moins de 20 ans à avoir marqué à plusieurs reprises dans les matches à élimination directe. Seuls Patrick Kluivert (Ajax Amsterdam) et Bojan (FC Barcelone) y étaient parvenus jusqu'alors. Le Français de 18 ans reste sur 11 buts en 11 matches, toutes compétitions confondues. Pour la première fois en huit participations, Pep Guardiola ne sera pas présent en quarts de finale de la Ligue des champions.

En bref 80secondes, c'est le temps pendant lequel Al Ain a été mené au score durant son match de Ligue des champions de l'AFC contre Al Ahli, alors que son adversaire a pris l'avantage à deux reprises.