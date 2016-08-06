L'hebdo des bons mots

Comme chaque semaine, FIFA.com a rassemblé pour vous les déclarations les plus marquantes entendues aux quatre coins de la planète foot.

Sur FIFA.com"Ils sont devenus non seulement de grands professionnels, mais également des personnes accomplies en dehors du terrain. Ils ont compris. Il n'y a plus besoin de les modeler ni de les convaincre de leur potentiel"*- Rónald González, ancien sélectionneur de l'équipe U-20 du Costa Rica, sur la génération actuelle*

"Je suis fan d'Andrés Iniesta. C'est un joueur capable de faire beaucoup de choses sur le terrain, qui est très sobre tout en mettant des buts très importants sur des grandes rencontres. C'est un joueur qui n'est pas souvent sur le devant de la scène mais qui est là, avec toutes ses qualités, pour faire le boulot au service de son équipe. Il recherche avant tout les résultats et les titres, que ce soit avec son club ou avec son équipe nationale. C'est exactement ma mentalité" - Nando de Colo*, basketteur français*

En France "S’il était une tête brulée à l’état d’esprit pourri, le vestiaire l’aurait banni. Un effectif ne peut pas comporter que des joueurs lisses. Serge aime se donner un rôle important. Il a caractère fort, lié à une enfance difficile. Il a commis une sacrée erreur. Maintenant, il doit être d’une exemplarité totale" - *Alain Casanova, entraîneur français, à propos de Serge Aurier (France Football)*

En Angleterre "Il y a quelques années, j’avais dit que Wayne Rooney était le partenaire idéal pour un buteur. Non seulement il travaille pour le buteur, mais aussi pour l’ensemble de l’équipe. Je suis très heureux d’évoluer à ses côtés" - *Zlatan Ibrahimovic, attaquant de Manchester United (manutd.com)*

En Allemagne"La majorité des réactions sur mon retour ont été positives. J'ai évidemment réfléchi à ce sujet. Je vais essayer de faire taire les critiques avec de bonnes performances. J'espère que cela résoudra les choses. Je suis un peu anxieux au sujet de l'atmosphère qu'on me réserve pour ma première à domicile" *- Mario Götze, milieu de terrain du Borussia Dortmund, de retour au club après un passage au Bayern Munich (BVB Total)*

Ailleurs"Quand j'avais 16 ans, j'ai rejoint Santos. J'ai joué la Coupe du monde 1958 avec le Brésil et ensuite je suis devenu professionnel. Je n'ai pu participer à aucuns Jeux, parce que ce n'était pas autorisé. A l'époque, seuls les amateurs pouvaient jouer. C'est un grand regret" - *Pelé, ancien international brésilien (Le Parisien)*

"Il y a toujours Messi et Ronaldo devant mais, s'il continue à bien travailler, il deviendra prochainement le meilleur joueur du monde...Je le dis depuis qu'il est arrivé au Barça, avec les efforts qu'il abat, je suis convaincu qu'il va atteindre cet objectif" - Rivaldo, ancien attaquant brésilien, au sujet de Neymar (Barça TV)

"Je suis optimiste pour Messi. Espérons que la discussion que j'aurai avec lui aide à ce qu'il poursuive en sélection. Je veux lui expliquer quelle est mon idée. Ce qui me préoccupe moins, c'est sa place sur le terrain" - *Edgardo Bauza, nouveau sélectionneur de l’Argentine (Fox Sports)

"Cristiano n'a rien apporté dans les dernières minutes de la finale de l'Euro. Ce sont les onze qui étaient sur le terrain, et celui qui a dirigé l'équipe c'était l'entraîneur. Je l'ai vu comme une pulsion d'émotion de quelqu'un qui a vu qu'il ne restait que quelques minutes pour atteindre l'objectif que tout le monde voulait" - José Mourinho**, entraîneur de Manchester United (Sport TV)

"J'ai eu l'honneur de partager cinq jours avec un homme extraordinaire, deux balades par jour de presque deux heures et parfois, plus de quatre heures à parler football. Ce sont des journées qui m'ont rendu plus fort" - *Juan Carlos Osorio, sélectionneur du Mexique, sur son séjour avec Marcelo Bielsa, suite à la défaite en Copa América 7:0 des siens face au Chili*

