Icardi en série et sommets inédits

Pour Memphis Depay, c'est soit domicile, soit extérieur

Le Sénégal atteint des sommets au Classement mondial FIFA/Coca-Cola

Mauro Icardi roi des buteur en série devant Cavani, Immobile ou même Messi

100 pour cent des buts de Memphis Depay en Ligue 1 ont été inscrits à l'extérieur. La saison dernière, l'attaquant néerlandais avait signé 100 pour cent de ses buts à domicile.

94 minutes et 23 secondes, c'est ce qu'affichait l'horloge du match quand Mirko Ivanic a marqué l'un des buts les plus décisifs de l'histoire du championnat du Bélarus. Grâce à lui, le BATE Borisov a conquis sa 12ème couronne consécutive et empêché le Dinamo Minsk de décrocher son premier titre depuis 13 ans. Le BATE avait besoin d'un nul à Gorodeya lors de la dernière journée pour conserver son avance sur le Dinamo. Mené 3:1 à 12 minutes du terme, le tenant du titre a signé un authentique exploit qui lui vaut de revenir à une longueur de Lincoln, détenteur du record européen avec 14 sacres consécutifs en championnat de Gibraltar.

51 places ont été gravies par le Sénégal au Classement mondial FIFA/Coca-Cola depuis la dernière Coupe du Monde de la FIFA™. Les Lions de la Teranga sont aujourd'hui 23èmes, ce qui constitue la meilleure performance de leur histoire. Même les hommes du regretté Bruno Metsu, qui avaient atteint les quarts de finale de Corée/Japon 2002, ne peuvent en dire autant. Les Sénégalais pointent désormais en tête du classement africain, alors qu'ils n'étaient que 25èmes à l'échelle continentale et 99èmes au niveau mondial en juin 2013.

41 ans après le Bayern Munich, qui était devenu le premier club à remonter un déficit de quatre buts dans un match de Bundesliga, Schalke 04 est entré à son tour dans l'histoire. Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeness, Gerd Müller et leurs coéquipiers s'étaient imposés 6:5 à Bochum par le passé. Schalke a fait presque aussi bien. Menés 4:0 sur le terrain de leur grand rival, le Borussia Dortmund, les Königsblauen ont arraché le point du nul dans le derby de la Ruhr (4:4).

16 ans et 362 jours, c'est l'âge auquel Yann Bisseck (FC Cologne) est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga, après Nuri Sahin (16 ans et 335 jours). Le grand défenseur d'1m94 devance désormais quelques joueurs de renom comme Ibrahim Tanko, Julian Draxler, Christian Worns et Christian Pulisic. Bisseck est né quatre ans et demi après les débuts professionnels de son coéquipier Claudio Pizarro.

11 matches ont suffi à l'ailier Hirving Lozano pour franchir la barre des dix buts sous les couleurs du PSV en Eredivisie. Le Mexicain a donc été plus rapide que Romario, Luc Nilis, Ronaldo, Mateja Kezman, Dries Mertens et n'importe quel autre étranger de l'histoire du club. La frappe victorieuse du joueur de 22 ans a permis au PSV de s'imposer sur le terrain de l'Excelsior et de totaliser 36 points sur 39, ce qui constitue un record pour le siècle en cours.

6 fois depuis le début de la saison 2017/18 en Serie A, Mauro Icardi a inscrit plus d'un but, grâce notamment à deux doublés consécutifs. Aucun autre pensionnaire des cinq grands championnats européens ne peut en dire autant. L'Argentin de 24 ans devance Edinson Cavani (5), Ciro Immobile (5), Falcao (4), Harry Kane (4) et Lionel Messi (4).

4 buts ont été inscrits par Rod Dyachenko (Than Quang Ninh) pour priver Ha Noi du titre en V.League vietnamienne. Les champions en titre devaient s'imposer lors de la dernière journée pour conserver leur bien. Mais Ha Noi a eu beau mener 2:0 et marquer quatre fois, l'attaquant d'origine soviétique élevé aux États-Unis a réussi à arracher le point du nul (4:4). Il n'en fallait pas davantage pour permettre à Quang Nam de fêter son premier sacre.